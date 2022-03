Jak už Deník informoval, KACPU začalo svůj ostrý provoz ve vestibulu KV Areny v úterý 1. března a vzhledem k tomu, že denně odbaví zhruba 200 běženců, během neděle 6. března už dokonce 360, jsou tyto kapacity nedostačující. Už o víkendu se proto v centrální hale začal rozpouštět led, na němž hráli hokejisté HC Energie. Hejtman tak rozhodl podle primátorky bez vědomí města, které je vlastníkem KV Areny, a to na základě pravomocí vzešlých pro hejtmany z aktuálně platícího nouzového stavu. Sám majitel a generální manažer hokejového klubu HC Energie Karel Holoubek ale rozhodnutí naprosto chápe a vnímá je vzhledem k vážnosti situace jako samozřejmé.

Podle Michaely Lališové ze sekretariátu primátorky nikdo z vedení města nebyl v pátek pozván na zasedání krizového štábu Karlovarského kraje, kde myšlenka vznikla a byla odsouhlasena. "Když jsme obdrželi nařízení hejtmana, začali jsme jednat a chtěli jsme hledat řešení, které neomezí provoz KV Arény a umožní například hokejistům HC Energie dohrát v klidu extraligový ročník. A nejsou to jen hráči A týmu, jsou to junioři, dorostenci a další věkové kategorie, které mají tréninkové plány, rozehrané soutěže a tak dále. Jsou to i plánované kulturní akce a mnoho dalšího. Bohužel už ale bylo pozdě, protože bylo rozhodnuto bez nás,“ říká primátorka, která hejtmanovi navrhovala, aby bylo KACPU zřízeno v prostorách mezinárodního letiště.

„Letiště je opuštěné, letadla k nám do Karlových Varů nelétají a v nejbližší dobé létat nebudou. Na letišti je zázemí, je tam velká hala a tak dále a navíc letiště je majetkem Karlovarského kraje. Je prodělečné a nevyužité. Navíc tam jsou i přepážky pro odbavení cestujících a tak podobně. Hejtman ale zvolil variantu KV Areny a postavil nás tak před nekompromisní řešení. Jsem přesvědčena o tom, že jsme měli být na dané jednání přizváni, zejména proto, že se jednalo o město Karlovy Vary a naší KV Arenu. Možná by se dalo najít i jiné řešení. A kdyby ne, byli bychom alespoň součástí daného rozhodnutí a znali všechny varianty, které byly v rámci jednání krizového štábu na stole,“ pokračuje Pfeffer Ferklová, která poukazuje na jižní Čechy, kde právě na mezinárodním letišti v Českých Budějovicích asistenční centrum pro uprchlíky otevřeli, a nemuselo dojít k omezení provozu žádného sportoviště.

Majitel hokejového klubu rozhodnutí hejtmana ale podporuje. "Vzhledem k té situaci, jaká je, nemá hokej nyní prioritu a dali jsme na vědomí, že se kraji podřídíme, že se přizpůsobíme, jak bude potřebovat krizový štáb. A to i přesto, že nás to stojí nemalé peníze," reaguje Holoubek.

Nevidí v přeorganizaci hokeje kvůli zřízení KACPU na centrální ploše větší problém. "Zítra nás čeká zřejmě poslední zápas v Chomutově s Litvínovem. A co se týče tréninků, k tomu máme sousední tréninkovou halu," uvádí majitel hokejového klubu.

Odsuzuje i vlnu nevole mezi hokejovými fanoušky, kterou nařízení hejtmana vyvolalo. "Jen blázen může něco podobného v této době vykřikovat a mít takové názory."

Reakce hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka



„OK, děkuji, super, platí“. Tohle mi napsala paní primátorka Andrea Pfeffer Ferklová, když jsem jí v pátek volal a následně jsem ji ještě před zasedáním Krizového štábu Karlovarského kraje informoval a vysvětlovat důvod rozšíření provozu centra pro uprchlíky z Ukrajiny v KV Areně, kde už předtím centrum fungovalo v menších prostorách. A nyní jsem konfrontován s tím, že paní primátorka a nikdo z vedení města nebyl pozván na zasedání krizového štábu.



Ptám se, proč bychom měli ještě znovu paní primátorce sdělovat něco, co jsem už jí řekl a měl jsem od ní souhlasné stanovisko. Rozšíření prostor uprchlického centra do haly KV Areny skutečně muselo jít cestou rozhodnutí hejtmana, protože to je procedura, která má v době nouzového stavu přesně dané náležitosti. Toto písemné „nařízení“ je pro město navíc podkladem, na základě kterého může s krajem řešit následné uhrazení finančních ztrát, které se záborem KV Areny souvisejí. Toto písemné rozhodnutí ale následovalo poté, kdy jsem o věci mluvil, jak už jsem uvedl, s vedením města, vedením KV Areny a HC Energie. Stejně jako všichni ostatní, ani my nemáme právě radost z toho, že jsme hokejistům zkomplikovali závěr sezóny. Víme, že je to těžké pro fanoušky, ale i pro všechny ostatní věkové kategorie hokejistů, protože to zasahuje do programu neodehraných zápasů a tréninků. Samozřejmě bych Energii husarský kousek proskočení do play-off moc přál. Ale stojíme před situací, kterou jsme ještě jako společnost asi zcela nepochopili. Dění, jež se odehrává dnes v asistenčních centrech v krajích, je zjevně jen předehra daleko masivnějšího náporu uprchlíků v následujících dnech.



To všechno navíc probíhá v době, která není jednoduchá ani pro obyvatele našeho kraje a ČR. Mnozí z nich se potýkají s následky energetické krize, zasáhl je růst cen benzínu a nafty. Ale snažme se to společně zvládnout i s tím, že pomůžeme těm, co to teď nejvíc potřebují. Návrh, že bychom spíše mohli využít prostor karlovarského letiště, kde nyní kromě bizjetů není žádný pravidelný provoz, naráží už na samotnou kapacitu letištní haly. Pro představu, využitelná kapacita letištní haly je jen o něco větší než rozměr stanu, který jsme původně chtěli objednat jako sklad humanitární pomoci. Dostupnost letiště pro složky, které zajišťují chod centra, vůbec neodpovídá potřebám hasičů, policie a dalších. Totéž platí i pro pohyb uprchlíků.



Žádný jiný objekt v kraji nyní nemá takovou kapacitu, dispozice a infrastrukturu, kterou budeme potřebovat v následujících dnech. Hluboce smekám před všemi, kteří jsou ochotni pomáhat i za tu cenu, že je to stojí vlastní komfort, čas a peníze. Myslím tím všechny složky, které jsou k dispozici ve dne v noci, dobrovolníky, jež se starají o děti v centru, o lidi zajišťující humanitární pomoc včetně potravin. Dál ale taky děkuji všem, kteří jen tak obyčejně pochopí, že se děje něco mimořádného, a jsou solidární.