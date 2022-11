Sotva tento vědecký a vědecko-technický pracovník na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, složil zastupitelský slib, skončil za KOA v opozičních lavicích. Deník se ho zeptal, proč se rozhodl vstoupit do politiky, co od ní očekává a jak si představuje práci v opozici.

Jste úplným nováčkem a navíc nejmladším politikem v karlovarském zastupitelstvu. Vaším křestem bylo ustavující zasedání, na němž se volilo vedení města. Jak byste ohodnotil průběh tohoto, de facto slavnostního zasedání, na němž zastupitelé skládají slib?

Nováčkem v zastupitelstvu jsem, ale o místní dění a politiku se zajímám dlouhodobě. Proto pro mě nejde o úplný skok do neznáma. Důvěry, kterou mi voliči dali, si velmi vážím a mandát zastupitele beru více jako závazek než jako nějaké privilegium. Skládání slibu byl ale samozřejmě hezký moment. Nicméně jakmile skončily oficiality, naplno jsme poznali, jak s námi jako s opozicí bude koalice jednat. O náš pohled jednoduše nestojí, obdobně jako v minulém volebním období nestála příliš ani o pohledy odborníků a veřejnosti. Velmi mě mrzí neodůvodněná redukce obsazení výborů a komisí, ve kterých naši nominanti odváděli pro město velké množství práce.

Do karlovarské politiky vstupujete jako zastupitel zvolený za Karlovarskou občanskou alternativu (KOA), která už druhé volební období skončila v opozici. Její hlasy v uplynulých čtyřech letech téměř nebylo slyšet. Jak by měla, podle vás, opozice v zastupitelstvu pracovat?

Jako demokratická opozice, společně s kolegy z Pirátů a STANu, jsme v zastupitelstvu v menšině a je zjevné, že koalice bez problémů prosadí cokoliv, co bude chtít. Je potřeba důsledně upozorňovat na všechno, co může město poškozovat – namátkou nevratné prodeje městského majetku, netransparentnost, nekoncepční kroky vedení, fungování příspěvkových organizací, personální politiku. Na druhou stranu chceme být opozicí konstruktivní, nemám problém podporovat takové návrhy, které budu považovat za městu prospěšné. Nemyslím si, že by v uplynulých čtyřech letech nebyla opozice slyšet, spíše jde o vhodné nastavení komunikačních kanálů a také zájem veřejnosti o politiku obecně. Základem je otevřenost politiků a informovanost občanů. Pro mě osobně je důležité působit tak, aby mi lidé jako politikovi mohli důvěřovat.

Na zastupitelstvu svou vizi o vedení a rozvoji Karlových Varů představila primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) i zvolení náměstci Tomáš Trtek a Martin Dušek (ANO), za Karlovaráky náměstek Miroslav Vaněk, a uvolněný radní Petr Bursík (ODS). Jak byste krátce ohodnotil jejich představy, kam by mělo lázeňské město v příštích letech směřovat? Překvapilo vás něco?

Kromě obvyklých klišé, například o výstavbě nájemních a družstevních bytů, jsme se toho moc nového nedozvěděli, ale to vedení příliš nevyčítám. Poslední volby neměly překvapivě tolik zásadních lokálních témat, jako ty předchozí. V období nadcházející krize bude mít město zřejmě velmi omezené investiční možnosti, plánovat nějaké vzdušné zámky by bylo zbytečné. Vítám, že se primátorka zmínila o nutnosti transformace cestovního ruchu. Nejzajímavější moment přineslo představení vize pana náměstka Vaňka, který dost možná omylem prozradil víc, než chtěl, a to o budoucnosti Alžbětiných lázní. To, že by je část koalice nejraději prodala, není žádnou novinkou, ale nečekal jsem takovou upřímnost hned na úvod.

Politika je umění kompromisu, ale také ostrých loktů, a v posledních letech navíc přibývá urážek, hrubosti a dehonestace. Zvládnete to? Proč jste se pro tuto dráhu rozhodl? Máte své zaměstnání a post zastupitele vás připraví o hodně volného času…

Karlovy Vary jsou zřejmě městem s největší koncentrací dezinformačních médií na komunální úrovni, jejich vliv na místní politiku je značný. Však je také část pod taktovkou současných i bývalých, více či méně úspěšných politiků. O to překvapivější bylo, že letošní volby proběhly na místní poměry v docela mírném duchu, bez větších osobních útoků. Já jsem naštěstí díky svým aktivitám, nejen z akademického prostředí, zvyklý na diskuse, i ty vyhrocené. Vím, že politika není jednoduché řemeslo a musím se připravit na leccos nehezkého, ale při rozhodování jednoznačně převážila možnost podílet se na chodu a rozvoji našeho krásného města.

Není mnoho mladých lidí, kteří do politiky vstupují. Spíše je více těch, kteří se o ni nezajímají. Jak změnit toto uvažování?

Fakt, že jsem ve svých 31 letech nejmladším zastupitelem, je trochu smutný, protože se již rozhodně nemohu považovat za reprezentanta nejmladší generace. Na jednu stranu se věk v politice přeceňuje. Dnešní doba ukazuje, že úspěšným světovým lídryním a lídrům může být klidně pod 30. Naproti tomu by jistě důvěryhodnosti volených orgánů u veřejnosti prospělo, kdyby se v nich více odráželo demografické složení populace. Mladých lidí, kteří se o politiku zajímají a chtějí jí aktivně dělat, není málo ani v našem městě, ale někdo jim musí dát šanci. Na všech politicích nehledě na věk je pak to, aby městu vtiskli takovou vizi, s jakou se dokáží ztotožnit i mladí lidé. A správně jí komunikovali. Dokud mladí neuvěří, že někdo myslí i na budoucnost, budou raději utíkat jinam.

RNDr. Adam Klsák se narodil v roce 1991 v Ostrově. Je vědeckým a vědecko-technickým pracovníkem na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, členem výzkumného týmu Urbánní a regionální laboratoře (URRlab) a vedoucím nově vznikajícího Mapového a datového centra geografické sekce. Po absolvování Prvního českého gymnázia v Karových Varech vystudoval bakalářský obor Geografie a kartografie a navazující magisterský obor Sociální geografie a regionální rozvoj, v něm nyní dokončuje i disertační práci. Dlouhodobě se specializuje na témata vývoje měst ve střední a východní Evropě, migrace a aplikované geografie, je pravidelným účastníkem mezinárodních odborných konferencí. V části svých publikací se věnuje právě Karlovým Varům a jejich regionu. Od roku 2021 působí jako místopředseda komise rady Karlovarského kraje pro inovace, vědu a výzkum, smart region a informační technologie, a také ve vedení Karlovarské občanské alternativy. Mezi jeho záliby patří pěší turistika, cestování, procestoval řadu zemí Blízkého východu a bývalého SSSR, a sport, zejména silniční cyklistika a sportovní šerm už dvacet let v dresu domácí karlovarské Lokomotivy.