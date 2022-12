Na kauzu upozornil Český rozhlas, který mimo jiné zjistil, že Pernink prodal letos v červnu zasíťované stavební parcely za 420 korun za metr čtvereční, což je podle oslovených makléřů výrazně pod cenou. Dále informoval, že pozemky získal i syn dnes již bývalé starostky Jitky Tůmové, zastupitele, místostarosta a syn vedoucího stavebního úřadu. Vedení obce hájilo cenu tím, že chtělo podpořit místní mladé rodiny. Jenže o pozemky žádaly i jiné mladé rodiny z Perninku, ale neuspěly.

"Zákon o obcích ukládá obcím povinnost sjednávat kupní cenu za prodej nemovitého majetku zpravidla ve výši odpovídající ceně v místě a čase obvyklé, nejde-li o cenu regulovanou státem. Slovo zpravidla pak v tomto ustanovení pokrývá situace, kdy je odchylka od ceny obvyklé zdůvodněna, jde-li o cenu nižší než obvyklou. Odůvodnění obce Pernink je přitom z pohledu kontrolních a dozorových pravomocí ministerstva vnitra v tomto smyslu nepochybně jedním z akceptovatelných příkladů takového legitimního - legálního zdůvodnění výše zmíněné odchylky," vysvětlila mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá s tím, že obec Pernink opakovaně, veřejně a zcela transparentně definovala nabídkovou cenu jako záměrně a vědomě zvýhodněnou. "A to pro všechny eventuální uchazeče. Důvodem je dlouhodobá cílevědomá podpora mladých rodin s potenciálem rozšířit řady obyvatel obce, respektive v ní trvale zůstat. Tato tendence je v relevantních souvislostech posuzovaného případu zcela ospravedlnitelná. Ministerstvo vnitra tak po pečlivém posouzení předložené věci neshledalo objektivní důvody pro uplatnění dozorových opatření, když v postupu obce Pernink nespatřuje v rozsahu vlastní zákonné pravomoci rozpor se zákonem," pokračovala mluvčí.

Ta ale zároveň upozornila, že ministerstvo nezkoumalo průběh, respektive způsob výběru jednotlivých úspěšných uchazečů o koupi některého z pozemků. "Ministerstvo vnitra tak nevytvářelo jakékoliv závěry vypovídající o eventuálním naplnění či nenaplnění skutkové podstaty v trestněprávním slova smyslu. Tuto oblast vyšetřování naopak ministerstvo vnitra ponechává v souladu s právním řádem plně na orgánech činných v probíhajícím trestním řízení," doplnila.

Jak uvedl mluvčí policie Jakub Kopřiva, záležitost prodeje stavebních parcel v Perninku předala policie k dořešení věcně a místně příslušnému správnímu orgánu. "Tím je v tomto případě Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS)," upřesnil mluvčí policie.

Důvodem, proč nakonec prodej stavebních parcel skončil na GIPS, je fakt, že v perninském zastupitelstvu působil v inkriminované době policista České republiky. Tím byl nejen současný starosta a v té době řadový zastupitel Petr Groh, ale i někdejší a zároveň současný místostarosta Ladislav Vetešník. Groh se červnového hlasování nezúčastnil, protože byl nemocný.

Bývalá starostka Tůmová je o závěrech ministerstva seznámena, o novinkách v policejním šetření už nikoliv. "Nepředpokládala jsem, že by to mohlo dopadnout jinak. Závěry ministerstva jen potvrzují, že jsme zákon neporušili. Spíš mě mrzí, že daná osoba, která vyšetřování spustila, místo toho, aby za námi přišla a řekla, co jí vadí, podala trestní oznámení. Navíc se podle našich informací jednalo o anonym. Pokud někomu něco vadí a stojí si za tím, měl by se pod to také podepsat," komentovala vyšetřování bývalá starostka.