Od roku 1992 s ním odjelo téměř 100 tisíc lidí. Nejčastěji mířili na představení s komediální tematikou. Jubilejní cesta vedla část diváků na představení Voda nad vodou, Čarodějka a Kleopatra.

„První autobusové divadelní zájezdy vedly do vinohradského divadla, kde tehdy byli velkým lákadlem pro zájemce především Jiřina Bohdalová a Viktor Preiss. Přestože v posledních letech do vinohradského divadla často nejezdím, stále je co do počtu dovezených autobusových zájezdů ve statistice na prvním místě, bezmála tři stovky autobusů,“ říká Miroslav Stulák.

Profesor v průběhu dosavadních 28 let s diváky navštívil zhruba čtyři desítky pražských divadel.

„Vedle vinohradského divadla jsem nejčastěji jezdil do divadla Broadway, Hudebního divadla Karlín a divadla Pyramida,“ vzpomíná Miroslav Stulák.

„Lidé se chtějí především pobavit, a tak se od počátku jezdí především na komedie a od poloviny 90. let se těší velké oblibě muzikály. Co do kvality a zájmu ale ty první muzikály v řadě, to jest Jesus Christ Superstar, Drákula, Krysař a Johanka z Arku, už pravděpodobně žádný další z muzikálů nepřekoná. Opravdu velmi rád jsem s lidmi jezdil na komedii Brouk v hlavě, která se hrála před lety ve vinohradském divadle v hlavní roli s Viktorem Preissem. Dopředu jsem věděl, že nikdo z účastníků nebude zklamaný. Byla to jistota,“ vypráví Miroslav Stulák, který bude se zájemci jezdit do Prahy na představení i nadále.

"V prvních letech jsem získával zájemce o divadelní zájezdy především s pomocí telefonátů v odpoledních a spíše večerních hodinách. V posledních letech se snažím jít s dobou a nabídky posílám prostřednictvím internetu, plánované termíny divadelních zájezdů tak obdrží stovky lidí během několika okamžiků. Protože s lidmi na představení jezdím v autobusu, mohu jim nabídku prezentovat i osobně. Prakticky vždy pak ještě lidem v divadle popřeji příjemný zážitek a po představení na ně čekám před divadlem. Snažím se, aby měli pocit, že jsem stále s nimi," vyjmenoval pořadatel zájezdů.

I sami diváci jsou ze zájezdů uneseni.

"Jezdíme s panem Stulákem velmi často na zájezdy do divadla. Jsou to úžasné zážitky. Miroslav Stulák má pokaždé všechno dobře připravené, servis je maximální, já si nemám na co stěžovat. V prosinci s ním jedeme na další představení," konstatovala Věra Černá.