Kdo bude provozovat po další léta karlovarskou teplárnu, na níž jsou závislé tisíce domácností z Karlových Varů i okolních obcí, to zatím není jasné. Ačkoliv měla rada města včera pronájem teplárny na programu svého jednání, tento bod odložila.

„Byl stažen, a to z důvodu, že radní (koalice ANO, ODS a Karlovaráci) chtějí pronájem teplárny nejprve prodiskutovat se zastupiteli. A to na jednání 10. listopadu,“ uvedl Jan Kopál, mluvčí magistrátu. Teprve pak budou o teplárně radní znovu jednat, a to 12. listopadu,

Navrhovaná doba prodloužení pronájmu je podle náměstka Tomáše Trtka (ANO) deset let. „Jedná se o kompromis mezi městem a dodavatelem tepla. Je nutné podotknout, že se bavíme o odvětví, kde je dlouhodobost nezbytná. Vesměs se jedná o investice do systémů v řádech set milionů korun a ty se musí plánovat s perspektivou mnoho let. Důležité je i zmínit, že tato lhůta prodloužení vychází do poloviny předpokládaného volebního období. Tudíž by se konec prodloužené smlouvy neměl stát zneužitelný v předvolebním čase,“ uvedl Trtek.

Opozice má výhrady, i když Piráti a KOA ocenily, že rada města zatím nerozhodla a chce o pronájmu se zastupiteli jednat.

„O takto důležitém kroku by se měla vést velká celospolečenská diskuse, kdy vedení města představí varianty a ukáže, že tu, kterou vybralo, je nejlepší. Během doby, kdy náměstek Trtek měl budoucnost teplárny na starost, ani jednou od něj nezazněla varianta prodloužení současného nájmu. Nepopíráme, že je to třeba nejlepší možnost, ale je nám představena jako jediná. Což je už zvykem. Jsme rádi, že se alespoň povedlo rozhodnutí odsunout po jednání zastupitelstva, kde by měl být výstup zcela představen,“ uvedl Jindřich Čermák, předa zastupitelského klubu Pirátů.

Také KOA má k postupu vedení města výhrady. „My jsme iniciovali stažení tohoto bodu z jednání rady a projednání na zastupitelstvu. A to ze dvou důvodů. Prodloužení pronájmu teplárny bez koncesního řízení není legální v pořádku. A také nevidíme k pronájmu nevidíme důvod. Město by mohlo provozovat teplárnu samostatně a bez prostředníka,“ uvedl Petr Kulhánek (KOA).