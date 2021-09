„Takovou úrodu jsem v žádném případě neočekávala. Vše vyrostlo z jedné sazenice, kterou jsme dostali od kamarádky.

Vyrostlo 15 plodů, jeden byl ale děravý a další malý sežrali slimáci,“ uvedla s tím, že sazenice byla původně dýňová a na ní byl naroubovaný meloun. Rostlinu Hájková zasadila ve druhé polovině května, umístila ji na plachtu na záhon do svahu směřující na jih. „K rostlině jsem pak zapíchla ustřiženou plastovou lahev a do ní lila vodu, aby se dostala co nejvíce ke kořenům,“ popsala.

Sklizeň plánuje zhruba na příští týden. „Uvidíme ale podle počasí. Až melouny otrháme, necháme je ještě pár dní dozrát,“ uzavřela.