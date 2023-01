"Potřebovali jsme 12,5 tisíce lidí, referenda se účastnilo nakonec méně občanů. Neskrývám, že mě mrzí, jak to dopadlo," komentoval situaci krátce po vyhlášení výsledků na úřední desce karlovarského magistrátu organizátor referenda, karlovarský aktivista Ota Řezanka.

Co říkají osobnosti Karlovarského kraje na výsledky prvního kola voleb?

Ten ale zároveň zmínil určité pochybnosti nad regulérnosti veřejného hlasování. "Zatím projíždíme materiály a překvapují nás opravdu velké rozdíly v jednotlivých volebních místnostech. Někde se účast pohybuje kolem 40 procent, někde jen kolem 20. Ty rozdíly jsou zarážející. Můžeme si to vysvětlit třeba tím, že mnozí občané ani nevěděli, že během prezidentských voleb se koná i místní referendum a že o tom nebyli ve volebních okrscích řádně informováni," poznamenal Řezanka.

Referendum budilo v posledních dnech v Karlových Varech velké vášně a dokonce padlo i trestní oznámení. To podal další aktivista Petr Ajšman (Srdcem pro Vary), protože má podezření, že vedení radnice veřejné hlasování mařilo. „Žádám, aby bylo zahájeno trestní stíhání proti jejich zákonem nepovolené a protiprávní činnosti z titulů jejich výkonných veřejných politických funkcí,“ stojí v Ajšmanem podaném trestním oznámení.

V Karlovarském kraji vyhrál Babiš. Region měl opět nejnižší účast v republice

Vedení magistrátu popírá, že by v případě referenda postupovalo protizákonně. "Myslíme si naopak, že jeho organizátoři neřekli v jeho otázce lidem základní fakta, a to třeba i to, kolik by litinová kolonáda stála a že na to město zkrátka nemá prostředky," reagoval tento týden náměstek primátorky Tomáš Trtek (ANO).

"Naše rodina hlasovala pro obnovu litinové kolonády. Určitě by se do této atraktivní lokality hodila více a rozhodně by byla i hezčí," uvedla například Karlovaračka Petra Hrabáková, která v pátek se svým manželem a synem volila na Základní škole Poštovní v Tuhnicích.