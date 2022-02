Už jen pár dnů zbývá do referenda, v rámci něhož by obyvatelé Ostrova měli rozhodnout o finální podobě výškových hal v průmyslovém areálu Panattoni, který se nachází na bývalých pozemcích Škoda a těsně sousedí s Rudou věží smrti. Ta je nejen národní kulturní památkou a navíc od roku 2020 na seznamu UNESCO. A právě v tom je zřejmě momentálně největší zádrhel. S výškou jedné z hal, která má dosahovat až 22,5 metru, nesouhlasí nejen část místních obyvatel, a proto se referendum koná, navíc s tím mají problémy památkáři z Národního památkového ústavu v Lokti a z odboru památkové péče krajského úřadu. Ten totiž vydal k záměrům investora negativní stanovisko. Jenomže firma své plány zatím nezměnila, a tak v současnosti běží mezi odborem památkové péče a odborem územního plánování dohodovací řízení.

Jak Deník zjistil, i kdyby lidé v referendu výškové hale požehnali, na vydání územního rozhodnutí to nebude mít stejně vliv. "Na rozhodnutí úřadů nemá veřejné hlasování vliv. Pak jeho konání ztrácí zcela smysl. Ze strany města, které referendum koná, jde tak podle mě jen o alibismus," komentuje situaci jeden z dobře informovaných památkářů.

Pokud památkáři ze svých připomínek nesleví, případ skončí až na ministerstvu pro místní rozvoj. "Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu se vyjadřoval k možnosti navýšení hal v Ostrově na 22 metrů, což je předmětem návrhu změny číslo 3 Územního plánu Ostrov. Náš odbor posuzoval jako příslušný orgán památkové péče návrh změny z hlediska dopadu na prostředí národní kulturní památky Rudé věže smrti. V dané věci bylo vyžádáno i vyjádření Národního památkového ústavu (NPÚ). Na základě posouzení a ve shodě s vyjádřením NPÚ vydal krajský úřad k návrhu změny zamítavé stanovisko. Nastal tedy rozpor ve stavebním zákoně. V současné době je vedeno mezi naším odborem a orgánem územního plánování, Městským úřadem Ostrov, takzvané dohodovací řízení. Pokud nebude dosaženo shody a krajský úřad bude trvat na svém stanovisku, bude daná věc předložena k dohodovacímu řízení a rozhodnutí ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva kultury," uvedla před časem mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková.

Starosta Ostrova Jan Bureš říká, že za investora nelobuje, ale stojí přesně mezi. Záležitosti s památkáři si je dobře vědom. "Pokud nedojde ke kompromisu mezi oběma odbory, nelze to odsouhlasit. Zastupitelstvo města pak totiž nemůže odhlasovat změnu územního plánu. Investor se poté může jedině obrátit na příslušné ministerstvo, které jeho záměr samo posoudí a případně povolí," vysvětluje starosta Bureš.

Na referendum vyčlenilo město 400 tisíc korun, ale podle starosty zřejmě stejně nebudou utraceny všechny, protože řada členů volebních komisí za to nechce finanční odměnu. "Naším cílem hlasování je zjistit, zda s tím lidé souhlasí či nikoliv," dodává Bureš.

Kvůli záměrům investora, který chce v areálu postavit část jedné z hal o výšce 22,5 metru, by se musel měnit územní plán města. Ten totiž dovoluje výšku budov jen do 15 metrů. V referendu tedy budou lidé volit mezi dvěma odpověďmi, a to zda souhlasí či nesouhlasí s plánovanou výškou jedné z hal, která může mít až 22,5 metru. Odpůrci se obávají nárůstu dopravy, nevědí, k jakým účelům bude areál sloužit. Panattoni to zatím nechce prozrazovat kvůli konkurenčnímu boji. K tomu, aby bylo referendum platné, musí být účast alespoň 35 procent. V Ostrově žije přibližně 14 tisíc voličů. Pro platné referendum je tedy potřeba necelých pět tisíc hlasů.