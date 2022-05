"Už mají nastoupit kameníci a na středu 4. května máme naplánovaný první kontrolní den. Smlouva je platná a snažíme se jí držet, i když to není úplně jednoduché. Hodně se prodražuje sklo, které je pro nás prioritou, a také ocel. Vysoutěžená cena je 37 milionů korun, a tak by to mělo zůstat. Chápeme ale, že dnešní doba není jednoduchá, vše se zdražuje, čímž se firmy dostávají do problémů. Nevylučujeme tedy, že se cena může o něco málo navýšit," poznamenal kastelán. Dodal, že smlouva byla podepsána ještě ze starých pravidel, tedy bez aktuální inflační doložky. Díky ní totiž mohou zhotovitelé následně požadovat více peněz.

"Kvůli těmto komplikacím počítáme, že se dokončení zpozdí. Stále ale věříme, že ty hlavní části se udělají včas. Předpokládáme, že hotovo by mohlo být příští rok na podzim," uvedl valečský kastelán.

Rekonstrukce historického skleníku je přitom tou největší akcí posledních let. Už je nyní i ve svém zchrátralém stavu nepřehlédnutelným při vjezdu do obce. Po rekonstrukci by mohl dodat valečskému zámku i jeho okolí více atraktivnosti. V rámci přestavby bude také zvelebena okolní zahrada, do níž by se mohly přesunout některé svatby. Plánují se nejen venku, ale také přímo ve skleníku. Správa zámku už má zpracovaný detailní projekt na vybavení skleníku včetně veškeré vegetace, která má kopírovat stav za druhé světové války.

Po rekonstrukci by skleník měl plnit svou původní funkci. Budou se v něm pěstovat rostliny pro zámeckou zahradu, má mít ale také palmovou okrasnou část. V objektu má být i restaurace. "Lidé si sednou pod palmu a dají si kávu. Součástí by měla být ale také venkovní terasa, ze které bude unikátní výhled na Valeč a okolí," nastínil už před časem Petr.

Mezitím se správa zámku připravuje i na výstavbu nového návštěvnického centra. To se v současné době nachází v malé kavárně Prádelna, která stojí v zámeckém parku a kapacitně návštěvnický provoz už nezvládá. Zároveň funguje jako prodejna vstupenek, turistických známek a kavárna, v níž jsou i toalety pro návštěvníky. Nové návštěvnické centrum se chystá v kovárně. Tam by měl být i dostatečný počet toalet pro potřeby návštěvníků všech větších kulturních akcí, které se na zámku konají. "V současnosti běží na centrum stavební řízení. Chceme žádat o dotace z IROPu, protože jedna kapitola má být určena právě na návštěvnická centra. Původní náklady byly vypočítány na 20 milionů korun, ty ale neustále rostou. Pokud dotaci získáme, začneme s realizací příští rok, " dodal kastelán.

Valečský zámek byl postaven na začátku 16. století, po druhé světové válce sloužil na čas válečným veteránům, v 50. letech korejským dětem a následně až do roku 1976, kdy ho zachvátil požár, dětskému domovu. Od té doby je ve správě Krajského střediska ochrany přírody, dnešního Památkového ústavu. Památka se postupně rekonstruuje a vznikají tam nové expozice.