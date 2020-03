V noci na sobotu dorazila do skladu na krajském úřadě dodávka respirátorů pro Karlovarský kraj domluvená s Ministerstvem vnitra ČR a distribuovaná do krajů hasičským záchranným sborem.

Hasiči přivezli respirátory. | Foto: FB HZS KK

Z distribučního místa na krajském úřadě poputují do výdejních míst v regionu. Krajský radní Jan Bureš upřesnil: "Původně jsme měli dostat více, než nakonec dodávka od státu obsahovala. Obdrželi jsme celkem 12800 respirátorů z avizovaných 15 tisíc. Jsme ale samozřejmě velmi rádi i za to a co nejrychleji je opět všechny rozdělíme do nemocnic, Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje a dalším lékařům, zdravotníkům či sociálním službám. O výdeji respirátorů budeme všechny informovat. Očekáváme i další zásilku, především velkou zásobu roušek, doufáme, že ještě během víkendu."