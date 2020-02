Kvůli obavám z šířící se nákazy koronavirem zakročilo radikálním způsobem vedení jednoho z karlovarských podniků. „Restaurace U Zlaté kachny nebude obsluhovat čínské občany z pevninské části,“ stálo v pátek v příspěvku na oficiálních webových stránkách podniku. Zpráva vzbudila okamžitě negativní reakci u návštěvníků facebooku, načež restaurace tuto informaci v sobotu ze svých stránek stáhla.

Příspěvek se už ale začal šířit internetem. Kritické hlasy dokonce přirovnávaly postoj restaurace k protižidovským zákonům před začátkem druhé světové války.

„K případu se nebudu vyjadřovat, takový je pokyn majitele restaurace, který k tomu chce v nejbližší době vydat na webových stránkách prohlášení, proč se tak rozhodl,“ reagoval manažer podniku Roman Otta. Právě kontakt na něho se v příspěvku objevil. „Nedělám téměř nic jiného, než beru telefony kvůli tomuto případu,“ konstatoval Otta.

Počínání karlovarské restaurace není v České republice ojedinělé.

Jana Jelínková z tiskového oddělení České obchodní inspekce uvedla, že zmíněný postup rozhodně není v pořádku. „Takový případ už jsme řešili minulý týden v jednom pražském podniku. Musíme mít ale důkazní materiál, abychom se záležitostí mohli zabývat. Diskriminace se musí prokázat,“ podotkla Jelínková.

Karlovaráci se ale s názory restaurace, kterou vlastní asijský obchodník, neztotožňují. „Můžu se zeptat, jak bude lidi rozlišovat? Bude u vstupu vyhazovač, který bude kontrolovat pasy? A co lidé, kteří byli v Číně na dovolené? A co lidé s chřipkou a jiným nachlazením?“ ptala se například Adéla Petřeková. „Doufám, že všichni rozumní lidé odteď restauraci bojkotují,“ psal jeden z diskutujících. „Díky tomuto vím, kam už nikdy na jídlo nechodit,“ přidal se i zastupitel města Jindřich Čermák pod sdíleným příspěvkem.

Také on byl jedním z kritiků neobvyklého kroku. „Problém je ve dvou rovinách. Restaurace sama rozdmýchává paniku ohledně koronaviru, a ačkoliv nemoc nemůžeme podceňovat, v době vrcholící chřipkové epidemie se jedná o poněkud absurdní krok. Druhou rovinou je, že nevím, jak by kontrolovali národnost zákazníků,“ uvedl zastupitel. „Případem by se měla zabývat spíše Česká obchodní inspekce než zastupitelstvo. Tím nevylučuji, že se pokusím s někým spojit a poslat připomínku společně,“ sdělil Čermák.

Zákaz vstupu Číňanů do restaurace vydala minulý týden také jedna vietnamská restaurace v Praze. Její vedení se nakonec podle serveru Lidovky omluvilo a celý incident označilo za politováníhodné nedorozumění.

Dominik Hron, Jana Kopecká