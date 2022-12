Za volant už nikdy neusedne a nikdy se už nevrátí k těhotné partnerce. Tragicky zahynul koncem listopadu na Chebsku, srážku nepřežil ani druhý z řidičů. „U obce Stará Voda do naší nákladní dodávky čelně narazila jiná dodávka. Náš řidič střet nezavinil, ale byl bohužel ve špatný čas na špatném místě. Bylo mu pouze 27 let. Jeho přítelkyně s ním čeká miminko, narodí se za tři měsíce,“ řekl Deníku Radek Bažant ze spediční firmy.

Dodal, že firma rodině zaplatila náklady na pohřeb a je samozřejmě pro podobné případy pojištěná. „Jenže než to policie uzavře a pojišťovna vyplatí pojistné plnění pro rodinu zaměstnance, potrvá to velmi dlouho. A oni potřebují peníze hned. Miminko se narodí brzy a každý, kdo má děti, dobře ví, jak je nákladné v dnešní době miminko dobře zabezpečit a koupit mu vše, co je potřeba,“ vysvětlil Bažant, proč byla vypsána sbírka na internetové platformě Donio.

Pokud chcete pomoci, najdete ji tam pod názvem Pomozme rodině tragicky zesnulého řidiče nákladního vozidla.

