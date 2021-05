Strategická komunikace se opravuje. Komplikace v dopravě potrvají zřejmě až do června.

Trpělivostí se musejí obrnit řidiči, kteří míří po strategické komunikaci R6 buď z Prahy do Karlových Varů či opačným směrem. Musejí počítat s až hodinovým úmorným zdržením a smířit se s tím, že tyto komplikace potrvají až do června. „Je to silničářský teror. To fakt není normální,“ naštvaně konstatoval jeden z řidičů, který kvůli omezením na silnici málem zmeškal důležité jednání. Objížďky při cestě do Karlových Varů jsou totiž prakticky nemožné. Opravy silnic zablokovaly průjezd i přilehlými obcemi.