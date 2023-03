Důležitým faktorem je stejně jako loni lokalita. Zatímco v karlovarských restauracích se řízek s přílohou dá pořídit těsně nad 200 korun, třeba ve Žluticích jej nabízejí i s přílohou za 130 korun. To v Hranici na Božím Daru, který patří k atraktivním turistickým destinacím, kuřecí řízek nemají, strávníci za obdobu – kuřecí stripsy s hranolky – sáhnou ještě hlouběji do kapsy, utratí za ně dokonce 240 korun, za polévku 85 korun.

V rámci srovnání cen vzala redakce v potaz téměř všechny stejné restaurace jako před rokem. V oblíbené restauraci Evropský dvůr Pub Karlovy Vary lidé loni zaplatili za řízek 174 korun, k tomu museli ještě připočíst dalších 45 korun za vařené brambory. Polévka dle denní nabídky tam stála 49 korun. V současnosti se řízek prodává za 189 korun, příloha za 54 korun, stejně jako polévka. Host za oběd zaplatí o 29 korun více než loni.

V restauraci U Švejka na Staré Louce v lázeňském území ceny zůstaly stejné jako loni. Kuřecí řízek tam sice nevedou, ale za vepřový či krůtí host zaplatí stále 199 korun, za vařené brambory dalších 60 korun. Ceny se neměnily ani u polévek, která U Švejka vyjde na 75 korun.

V oblíbené restauraci U Šimla ve Dvorech, kam chodí na obědy řada zaměstnanců z okolí, stojí nyní kuřecí řízek 158 korun, příloha pak 48 a polévka 58 korun. „Jídlo jsme oproti loňsku zdražovali tak o 20 korun, kuřecí řízek stál u nás před rokem 140 korun, což vychází o korun, aby se nám rentovaly vstupní náklady, ale za takovou cenu ho neprodám,“ komentoval situaci provozní Pavel Kříž s tím, že by restaurace neměly být kritizovány za to, že mají takové ceny. „Vždyť za hranicemi se v restauraci nenajíte pod 10 euro,“ poznamenal provozní, který je vděčný za to, že právě tato restaurace nemusí být díky své poloze závislá na turistech.

Za 158 korun lze řízek pořídit i v karlovarské restauraci U Tomáše, příloha stojí dalších 50 korun, polévka pak 55.

Jednu z nejnižších cen za kuřecí řízek mají ve Žluticích, a to v místní Pub Cihelně. Loni tam za něj lidé vydali včetně přílohy 110, za polévku 30 korun. Po zdražení lidé zaplatí za řízek 130 korun a za polévku 35.

V pomyslném středu se ceny pohybují třeba v Ostrově, například v restauraci U Rába. „Kuřecí řízek včetně vařených brambor máme za 180 korun. Polévku nabízíme za 40 nebo 50 korun,“ informovala servírka restaurace.