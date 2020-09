Prvňáčky mohli doprovodit rodiče jen za předpokladu, že si nasadí roušky. Na některých školách přitom ještě na konci minulého týdne nebylo jisté, zda rodiče budou moci vůbec práh školy překročit.

Situace je jiná i ve vztahu k médiím. Ne všichni ředitelé škol mají totiž povolení od rodičů kvůli koronaviru fotografovat jejich děti.

„Rodiče prvňáčků jsme do školy nakonec pustili. Už takhle byli ti nejmenší ošizení o zápis. Nemohli bychom dopustit, abychom jim ještě narušili jejich první den ve škole,“ uvedla Eva Doušová, ředitelka Základní školy Dukelských hrdinů v Karlových Varech.

„Bude to asi zase hodně náročný školní rok. Už teď totiž vím, že budou hodně doma. Jakmile se totiž u nich projeví sebemenší nachlazení, do školy ani do školky mi je nevezmou. Je to ale správné. Jsem ráda, že jsme nakonec našeho Danečka mohli doprovodit do školy a nenechali jsme ho v tom samotného,“ poznamenala maminka prvňáčka Petra, která má další dítě ve školce. Poslední půlrok s nimi kvůli covidu strávila doma.

Že budou moci rodiče doprovodit prvňáčky první den do tříd, se dohodli ředitelé sokolovských škol na poradě s vedením města už na konci prázdnin. Do třídy s nimi šli i v Základní škole Loket. „Zorganizovali jsme to časově tak, že jsme prvňáčky s rodiči nechali přijít až na osmou hodinu, kdy už ostatní děti byly ve třídách,“ uvedla ředitelka Eva Grosmanová s tím, že roušky nebyly nutné, pokud je rodiče sami nechtěli.

Podobně to vypadalo ve 2. základní škole v Chebu. I tam mohli rodiče doprovodit prvňáčky do školy bez roušek. „Mohli jsme do třídy s dětmi bez roušek. Myslím, že je to dobré rozhodnutí, alespoň první den jsme se mohli cítit svobodněji. Jediné, čemu jsme se nevyhnuli, byla dezinfekce rukou u vstupních dveří školy. Byla i ve třídách, což mě potěšilo, alespoň je riziko nákazy menší,“ uvedla maminka Jana Dvořáková z Chebu.