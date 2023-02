Otec významného ruského politika Sergey Braun v karlovarském domě vlastní část podílu, stejně jako ministrova matka Alla Kravtsová. V domě, kde je 34 podílů, je jen 16 napsaných na majitele s českým příjmením. Ve výpisu z katastru nemovitostí převažují příjmení ruská nebo z postsovětských zemích, je tam i mnoho firem. Jak upozornila Česká televize, nejde o jediný majetek rodiny ruského ministra školství v České republice. V Česku vlastní tři byty a pozemky v hodnotě desítek milionů korun. Ve stejném domě v Drahovicích sídlila i společnost Ultra Computers, kde figurovali rodiče politika a jeho bratr. Firma ale skončila před dvěma lety v likvidaci.

Dům v Karlových Varech, v němž rodiče ruského ministra školství vlastní byt.Zdroj: Deník/Jana Kopecká

I když Rusko majetek rodiny svého ministra školství v České republice zpochybnilo vyjádřením své agentury TASS, senioři Braun a Kravtsová potvrdili nejen České televizi, že jsou rodiči tohoto politika, ale následně i Deníku.

Na zvonek senioři nereagují, dveře se otevírají až po zaťukání. V malé štěrbině se ukazuje vyplašený starý, drobný muž, ve tmě za ním stojí žena, která není vidět, jen slyšet. "Da," odpovídají na dotaz Deníku, zda jsou rodiči ministra. Rusky dávají najevo, že se o tom nechtějí více bavit a zavírají tiše dveře.

"Zprávy o tom, že rodina ruského ministra školství Sergeje Kravcova vlastní majetek v České republice, nemají nic společného s realitou. Je to fake. V podmínkách informační války považujeme tyto zprávy za další pokus o destabilizaci mezinárodní situace,“ reagovala ruská agentura TASS na informace ohledně majetku ministra školství v Česku.

Že jeden z bytů vlastní rodiče takto významného ruského muže zapsaném na sankčním seznamu, však Češi žijící v domě vůbec netuší. "To mi ani neříkejte. To je tedy pro mě šok," říká jeden z majitelů bytu v tomto domě. Smutně konstatuje, že vlastně ani pořádně neví, kdo všechno v domě bydlí a kdo jaké byty vlastní. "Bydlím tu už řadu let, ale je evidentní, že spoustu bytů tu Rusové kupovali na kšeft. A ani nevíte, zda jsou tyto byty nyní obsazené, nebo prázdné. Ty, které občas potkám na chodbě, nejsou schopni ani pozdravit. Možná mají strach, nebo se stydí, jsou tady i tací, kteří se chovají dost povýšeně. Nás Čechů je tady velmi málo. Bývá tady celkem klid, ale před lety jsme byli svědky, kdy tu bylo zásahové komando. Šlo na jisto do jednoho bytu, kde policisté našli schované zbraně v podlaze," dodává majitel bytu v Drahovicích.

Podle České televize české úřady prověřují i nemovitosti rodiny ruského ministra školství Kravcova, a to v rámci sankčního takzvaného magnitského zákona, který uvaluje finanční a vízové sankce na ruské činitele odpovědné za porušování lidských práv a jenž vloni na podzim přijal Parlament České republiky. V Karlových Varech je hned několik nemovitostí, které vlastní osoby na sankčních seznamech, ale k uplatnění magnitského zákona zatím nedochází. K této velmi závažné a choulostivé otázce se vyjádřil i budoucí prezident Petr Pavel při své návštěvě v Karlových Varech. "Chápu, že to nepostupuje rychle, rozumím právním aspektům, že se nikdo nechce dostat za hranu a aby nedocházelo k excesům jako je vyvlastnění. Nechal bych to na právníky," reagoval na toto téma Pavel.