V Karlových Varech je naplánován už 56. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Ty poslední dva byly omezené kvůli pandemii, oficiální termín festivalu na příští rok je stanoven jako ve standardních letech na první červencový týden, a to konkrétně na období od 1. do 9. července.

Pro Karlovarský kraj bude příští rok stěžejní. Zahájí totiž čerpání mimořádných finančních prostředků pro postižené regiony z Evropské unie. "Jde o o Oblast transformace – přeměny kraje v rámci Zahájení čerpání financí EU z Operačního programu Spravedlivá transformace na projekty přeměny kraje," říká hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Kraj počítá s významnými investicemi i mimo tento program. "Mezi největší investice Karlovarského kraje v příštím roce i nadále patří další etapa revitalizace Císařských lázní v Karlových Varech, na kterou je vyčleněno 170 milionů korun. Chtěli bychom pořídit nízkoemisní CNG autobusy pro veřejnou dopravu v souhrnu za 1,3 miliardy korun. Na rozvoj digitální technické mapy Karlovarského kraje půjde 171 milionů a na první část realizace Generelu Karlovarské krajské nemocnice celkem 100 milionů. Na projekty související s transformací regionu je vyčleněno v souhrnu 113 milionů korun," pokračuje hejtman.

A jak dodává mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková, příští rok by měla být dokončena revitalizace nemocnice v Chebu a kraj také plánuje zateplení budovy D nemocnice v Sokolově, které je spojené s revitalizací oddělení následné péče. "Chystáme se pokračovat v předprojektové a projektové přípravě budovy Společného operačního střediska integrovaného záchranného systému. Plánujeme projektování výstavby budovy Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, dále novostavby školy Střední školy živnostenské v Sokolově a karlovarské zdravotnické školy. Projektovat začneme nový urgentní příjem v sokolovské nemocnici," upřesňuje mluvčí Pavlíková.

Na území kraje se příští rok uskuteční i řada tradičních a jiných významných sportovních akcí, pokud to tedy pandemická situace dovolí. Kraj by měl opět hostit Mattoni 1/2Maraton a v Chebu by se v září by se mělo konat Mistrovství České republiky atletických družstev žen a mužů.

V Karlových Varech by 6. až 8. května měla být zahájena lázeňská sezóna. "V týdnu od 13. do 18. dubna bychom chtěli pořádat velikonoční trhy. Půlmaraton by se měl konat v sobotu 21. května, další běžecká událost RunTour se zatím plánuje na 27. srpna. Od 31. srpna do 4. září by měl být opět mezinárodní folklorní festival, festival světel Vary Září a City Triathlon by měly být od 9. do 11. září," nastiňuje události v příštím roce mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál s tím, že Dny otevřených dveří památek by se měly konat o víkendu 17. a 18. září, od 4. do 6. listopadu by měl být cestovatelský festival Caminos a od 4. do 11. listopadu Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka. "Předpokládáme, že adventní nebo vánoční trhy by se měly konat od 26. listopadu do Vánoc. U většiny ostatních akcí ještě organizátoři pevné datum zvažují," dodává mluvčí Kopál.