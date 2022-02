Podobné mínění má i provozovatel restaurace Hrad Vildštejn na Chebsku Jaroslav Bílek. „My jsme tedy naše návštěvníky nekontrolovali po celou dobu všech zákazů a restrikcí, protože jsem přesně věděl, že to takhle dopadne. Bylo zřejmé, že nejvyšší správní soud opět zruší nezákonná rozhodnutí, která po celou dobu dělala s prominutím ta parodie na vládu, co tady byla do této doby. Jsme samozřejmě potěšeni, ale opravdu jsme to čekali, že to dřív či později přijde. My totiž víme, že nelze rozdělovat lidi podle první a druhé kategorie. Lidi jsou prostě lidi a trestat nebo nutit někoho do něčeho, s čím nesouhlasí a je v rozporu s ústavou je naprosto padlé na hlavu," říká Bílek.

