Letošní už 32. pietní akt Jáchymovské peklo vůbec poprvé nabídne unikátní expozici, která je novou součástí objektu Rudá věž smrti v Dolním Žďáru u Ostrova. Má se stát Památníkem oběti komunismu. Právě tady totiž političtí vězni v 50. letech minulého století byli nuceni lámat radioaktivní uran v otřesných podmínkách. Likvidačním táborem Rudá věž prošlo 620 politických vězňů, neoficiální čísla hovoří ovšem až o dvou tisících. Zkušební provoz v nově zpřístupněném areálu bývalé třídírny uranové rudy se uskuteční už tento a příští víkend.

Ačkoliv sami političtí vězni přiznávají, že se ne na všem dokáží shodnout, je jasné, že Rudá věž smrti by měla být trvalou připomínkou smutných totalitních časů. "I když nejsou za jedno a mnohdy se chovají jako pytel blech, zachránit Rudou věž je jejich priorita. Nová expozice vzniká na místě té původní, která toho moc nenabízela, především šlo o listinné dokumenty. Díky archeologickým vykopávkám z jáchymovských táborů Eliáš a Nikolaj ale budou vystaveny věci, které doposud nikde nebyly ukázány. Mají přitom ohromnou hloubku, protože jde i osobní věci muklů," říká Tomáš Bouška, předseda spolku Političtí vězni.cz, který je novým partnerem Konfederace politických vězňů a na výstavě se bude i organizačně podílet.

Mezi vystavovanými exponáty se tak objeví kartáčky na zuby, ale i knoflíky politických vězňů. Prezentovány tam budou také předměty z druhé sféry pracovních táborů - věci ostrahy, ale i části plotů, které bránily muklům v návratu do normálního života. "Navíc jsme se domluvili s režisérkou Kristinou Vlachovou, autorkou dokumentu České televize nazvaný Věž smrti z roku 2002, že tam budeme moci tento snímek promítat. Dokument vypráví příběhy politických vězňů. S vystavovanými osobními věcmi muklů tak dostane tento film zcela jiný rozměr a bude vnímán více v kontextu," pokračuje Bouška, který si je stejně jako političtí vězni vědom, že novou expozicí se najednou veřejnosti představí něco, na co se čekalo dlouho, minimálně třicet let.

Plánů, jak dále rozšířit potřebnou expozici jako odkaz pro budoucí generace, je toho mnoho. Tím největším počinem by měla být podle Boušky prezentace všech těch, co jáchymovskými lágry v 50. letech prošli. "Budeme na tom spolupracovat s Ústavem pro studium totalitních režimů, který chce dělat velký archeologický výzkum, jehož výsledkem by měl být jmenný seznam všech jáchymovských vězňů," říká předseda spolku. Už nyní bude nově součástí výstavy například také soubor přibližně 160 knih, které mají společné téma - političtí vězni.

Dostat se do Věže smrti zatím nebylo ani mimo pandemii příliš jednoduché. Památka nebyla vždy otevřená a návštěvník se musel většinou telefonicky nahlásit průvodcům. To vše se nyní mění. „Zájemcům z řad školské i široké veřejnosti budou na místě k dispozici průvodci na pravidelném návštěvním okruhu v exteriéru i interiéru budovy věže. Vedle nového parkoviště zde návštěvníci naleznou stánek s občerstvením a návštěvnické centrum,“ uvádí Petr Dub, předseda předsednictva Konfederace politických vězňů. A jak Bouška dodává, konečně tam budou všem k dispozici i splachovací toalety.

Rudá věž smrti se před dvěma lety dostala na seznamu UNESCO společně s Hornickou krajinou Jáchymov a Hornickou krajinou Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná. Snahou konfederace je z ní udělat památník obětem komunismu, tak jako je Terezín památníkem obětem fašistických perzekucí za druhé světové války. Velkou rekonstrukci ale doposud brzdily spory uvnitř sdružení, v němž z původních členů už mnoho nezbylo. Podle Boušky se nové vedení vydává dobrou cestou. "Je akční, komunikuje a opravdu chce z Věže smrti udělat důstojný objekt," dodává předseda Političtí vězni.cz.

Vstupné na Rudou věž smrti činí 100 korun za dospělou osobu. Děti, studenti a ZTP zaplatí 50 korun. Bývalé politické vězeňkyně a političtí vězni vstup neplatí.