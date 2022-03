"Řeší se možné pozastavení vlastnických práv ruských občanů. Myslím si, že takových objektů je v Karlových Varech celkem dost. A pokud Rusové zabírají majetky na Ukrajině, nebylo by podle mě principiálně od věci začít jednat tak, že by tyto majetky, které mají ruští občané u nás, byly nabídnuty běžencům z Ukrajiny. Ti by je mohli užívat do té doby, než jim Rusové dají do pořádku to, co rozbili. Oni čtyřicet let zabírají majetek města a dávají ho svým kamarádům, ale toto není pro kamarády, ale pro lidi, kteří o všechno, co měli na Ukrajině, přišli. A ti, kteří jim to na Ukrajině ničí, tady ty majetky mají a mohou je užívat. Docela by mě zajímalo, zda - li tady má někdo podobný názor," uvedl zastupitel Janů.

Nikdo se ovšem k němu nepřidal. Poté byla diskuse ukončena. Primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) už minulý týden pro Deník uvedla, že co se týče možného zmrazení majetku ruských oligarchů, je vymáhání sankcí primárně věcí státu. "Rozhodování v této záležitosti nemůže být izolované a nemůže se odehrávat nahodile na úrovni jednotlivých samospráv," poznamenala.

