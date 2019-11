Krátce po poledni ještě například ředitel školy Krušnohorská v Karlových Varech Josef Šrámek řekl toto: „Stávkovat bude jen část pedagogů. Pro jejich děti musíme zajistit činnost, budou tedy ve škole. Fungovat budeme v omezeném provozu.“ Odpoledne už na webu stálo, že škola zůstává celá zavřená včetně družiny.

„Zatím nemám ucelený přehled, ten budu mít až ve středu ráno. Z celého kraje se do stávky má zapojit šedesát až sedmdesát procent škol, a to jak základních, tak i středních,“ konstatoval šéf školských odborů Karlovarského kraje František Balák.

„U nás odbory jednaly dopoledne a zatím nevím, jak to bude. Spíše ale stávkovat nebudeme,“ uvedl ředitel 1. českého gymnázia v Karlových Varech Zdeněk Papež.

Do stávky se nepřipojí ani základní škola z Bečova nad Teplou, Potůčků či Bochova. „Neznamená to ale, že bychom nechtěli přidat na platech, to ne, ale takto to řešit nechceme. Navíc chceme jednat i o jiných problémech. Chtěli bychom ubrat administrativy a konečně nastavit smysluplnou koncepci školství, která by byla akceptovatelná i pro nadcházející vlády,“ konstatoval ředitel Základní školy v Bochově Václav Svoboda.

Ani vedoucí odboru školství na karlovarském magistrátu František Škaryd ještě včera odpoledne neměl zprávy ze všech škol, jak to zítra bude. „Všechny naše školy jsme vyzvali, aby nám daly vědět, zda stávkují, či ne. Zatím ovšem všechny odpovědi nemám,“ konstatoval vedoucí Škaryd.

Jednou ze stávkujících je i škola v Truhlářské ulici v Karlových Varech. Včera odpoledne tam ale nebrali telefony. Na stránkách školy se však objevila informace: „Ve středu dne 6. listopadu 2019 se zaměstnanci naší základní školy připojují ke stávce. Tento den bude uzavřena škola, školní jídelna i školní družina.“