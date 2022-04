Krajská hospodářská komora reaguje na příliv uprchlíků, pořádá trh práce

Šestka v Chebu jde s dobou. „Návštěvníci z řad rodičů byli velmi překvapení z naší nové vize, která se týká informatiky. Hodně z nich strávili čas v našich dílnách, které jsou zaměřené na robotiku a virtuální realitu, takže spousta rodičů se na chvilku ocitla v roli dětí a hráli si. Byli velmi překvapení jak moc jsme se v technice a ve výuce informatiky posunuli. Velká návštěvnost byla i rodičů, kteří mají děti v bilingvní třídě, protože se byli podívat jak výuka v Němčině funguje. Byli tu ale také rodiče, kteří sem plánují své děti dát, tak věřím, že se jim čas strávený s námi líbil. Velká spokojenost byla i na straně enviromentální výchovy. Jsme přeci jen EKO školou. Měli jsme připraveno mnoho stánků, kde si příchozí mohli více představit, jak EKO škola běží v praxi. Tímto směrem chceme stále pokračovat a myslím, že posun je u nás opravdu velký a především je vidět. Naše škola má tedy jasnou vizi, kam v budoucnosti směřovat, “usmívá se.

V rámci spolupráce s Krajskou hospodářskou komorou je 6. základní škola jednou ze zapojených škol, které se účastní robotické soutěže. „Děti na naší škole navštěvují kroužek robotiky a letos se poprvé zúčastnily soutěže First Lego League a dokonce tam naši žáci měli úspěch, takže si myslím, že to děti nadchlo a motivovalo, aby v tomto směru pokračovali. Naštěstí máme podporu i ze strany sdružení rodičů. Je to směr, kterým se ubírá celé školství a my ho také podporujeme. Určitě se chystáme tento směr rozvíjet i díky tomu, že stát podporuje školy i v rámci Národního plánu obnovy. Díky tomu dostaneme nějaké finanční prostředky na dokoupení určených stavebnic a robotů tak, abychom měli dostatečné množství i pro ostatní žáky v této oblasti, “pokračuje ředitelka Štěpánka.

Den otevřených dveří, ale i následná oslava padesátin školy se nesla v radostném duchu. „Musím říct, že i naše afterparty se vydařila, protože z nás všech spadlo velké napětí, protože jsme se na toto významné výročí připravovali poměrně dlouho. Přáli jsme si, aby se vše povedlo, aby se návštěvníkům u nás líbilo a aby i minulí zaměstnanci viděli nějaký posun, takže jsme nic nenechali náhodě a vyplatilo se. Nejvíce mne zahřály pochvaly naší bývalé kolegyně, která s námi už deset let není. Ta si akci nesmírně pochvalovala a veřejně to dala svými slovy znát. Nechala se také slyšet, že onen posun je opravdu zjevný. Také vnímala, jak jsme se jako škola hodně změnili. Je to ale i posun ve školství v celé republice. Školství se zkrátka vyvíjí komplexně a já si myslím, že jsme to chytli za správný konec,“ uzavírá.