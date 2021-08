Pár minut bude řidičům stačit k tomu, aby prosvištěli novým úsekem dálnice D6 mezi Chebem a Prahou. Obchvat Lubence, s jehož výstavbou v těchto dnech silničáři finišují, se má otevřít 31. srpna.

Je to jen malý střípek do mozaiky celé dálnice, jejíž první úsek blíže k Praze byl zprovozněn už v roce 1985.

Přestože obchvat Lubence měří necelých pět kilometrů, řidiči oceňují, že i díky přeložce Krušovic, kterou silničáři dokončili vloni, bude cesta do Prahy mnohem pohodlnější a rychlejší.

Obchvat má už své konečné obrysy a napojí se na již hotovou rychlostní část mezi obcemi Bošov a Libkovice. Ta byla dokončena před dvěma lety a zatím se jedná o jedinou etapu v rámci D6 na území karlovarského okresu. Její délka je pouze přibližně čtyři kilometry.

Mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Studecký potvrdil, že stavba za miliardu a 38 milionů korun bez DPH se řidičům otevře v úterý 31. srpna. Úsek je dlouhý přesně 4,9 kilometru.

Lubencem ležícím na hlavní trase do hlavního města dnes projedou stovky kamionů denně. Místním se tedy značně uleví.

„Odchýlení zejména těžké nákladní dopravy z obce a její převedení na přeložku podstatně zmenší vliv hluku a exhalací na obyvatele,“ doplnil Jan Studecký.

Nové mosty i křižovatky

Nový úsek dálnice D6, to nebude jen rovná silnice v polích. Součástí stavby obchvatu Lubence, který se řidičům otevře v závěru letních prázdnin, jsou nové mosty a také mnohá napojení i mimoúrovňové křižovatky.

Mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Studecký pro příklad zmínil, že severně od Lubence silničáři postavili mimoúrovňovou křižovatku Lubenec se silnicí II/226 Žlutice – Podbořany. „Součástí jsou dva kruhové objezdy zajišťující nájezdy a výjezdy na budoucí dálnici D6,“ upřesnil Jan Studecký.

Mluvčí ŘSD zároveň avizoval, ještě před zprovozněním obchvatu Lubence se bude na D6 konat den otevřených dveří. Ten organizují silničáři na 21. srpna.

Už v letošním roce začne ŘSD s přeložkou Krupé. Na rok 2022 mají pak silničáři naplánovaný pomyslný střed na cestě mezi Karlovými Vary a Prahou, a tou je lokalita Hořesedly a Hořovičky. Hořesedly čeká přeložka v délce 9,2 kilometru, Hořovičky pak obchvat dlouhý 5,2 kilometru. V roce 2024 mají přijít na řadu konečně Karlovy Vary – konkrétně úsek Olšová Vrata – Žalmanov (7,3 kilometru) a Karlovy Vary – Olšová Vrata (8 km).

Obce chtějí auta co nejdále od domů

Stavbu D6 provází neustále mnohé připomínky. Ty podávají například dotčené obce, které s ŘSD dolaďují konkrétní podobu napojení či obchvatů na základě svých požadavků a potřeb. Jednou z nich je i město Bochov. Ten už rok vyjednává s ŘSD, aby se D6 co nejvíce odklonila od města. "Stále ještě nejsme u konce, ale je to na dobré cestě. Snad prosadíme pro nás příhodnější variantu," uvedl starosta Bochova Miroslav Egert. ŘSD totiž chtělo dálnici táhnout blíže ke Karlovým Varům směrem na západ k Plzni a Toužimi. "My bychom ale chtěli, aby sjezd a trasa dálnice byla více na východ blíže k Praze. Stávající navržení by totiž našemu město s odlehčením dopravy zásadně nepomohlo. Pokud dojde na naše řešení, situace se u nás zklidní," uzavřel starosta Egert.