"Od půlnoci do sedmé ráno jsme měli 90 výjezdů na padlé stromy z toho 5 případů pádu stromu do elektrického vedení. Jednou jsme v Zářečí (Horažďovice) připevňovali poškozenou zastávku autobusu. V Klatovech - Břežanech spadla utržená plachta do el. vedení. A v Plzni na Doubravce jsme připevňovali utrženou plachtu billboardu. V této chvíli vyjíždíme do Horní Břízy, kde měl padnout strom na prázdné vozidlo," informoval mluvčí krajských hasičů Petr Poncar s tím, že zranění hlášená nemá.

Stále přibývají nové výjezdy.

Přes západ Čech se přežene silný vítr, v nárazech přes sto kilometrů za hodinu