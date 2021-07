Jednotka dobrovolných hasičů ze Skalné pomáhá na jižní Moravě, kterou minulý týden zasáhlo ničivé tornádo. Pracují v Lužicích.

Skalenští dobrovolní hasiči jsou jedni z těch, co byli povoláni do služby po ničivém tornádu. | Foto: SDH Skalná

„Je tady několik ulic, které jsou úplně zdevastované a domy, co stály v trase tornáda jsou zničené. Některé totálně, některé se dají opravit, ale náklady budou šílené. Je to v podstatě strašně moc práce. Těm lidem není co závidět,“ říká velitel Roman Melničuk.