Ani pandemie koronaviru nezastavila rozvoz betlémského světla. To v sobotu skauti přivezli také například do Mariánských Lázní a Chebu. Na nádraží čekalo na Betlémské světlo několik lidí.

Do Chebu dorazilo betlémské světlo. | Foto: Deník / Jana Bežáková

„I přes situaci, která kvůli onemocnění covid-19 panuje, jsem o Betlémské světlo nechtěla přijít,“ řekla žena čekající na chebském nádraží. Samozřejmě bylo rozdávání příchozím kvůli pandemii náročnější na organizaci. Muselo být dodrženo všech bezpečnostních opatření, nošení roušek, rozestupy a ostatní. „Chodím si pro něj každý rok,“ řekla Jana z Chebu. „A nechtěla jsem vynechat ani letos. Je to pro mě symbol Vánoc. Betlémským světlem zapaluji svíčky svých milovaných na hřbitově. Už léta si neumím bez něj svátky představit. Doufala jsem, že i přes veškerá opatření dorazí i letos. Jsem ráda, že ho to, co se tady děje, nezastavilo.“