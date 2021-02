Přesně to se stalo přitom ve stejný den i její spolužačce. Rodiče znervózněli, a dokonce je i napadlo, zda si někdo nemapuje terén.

„Byl už večer, když dceři zazvonil telefon a číslo bylo skryté. Chráním dceru před cizími hovory, které jí volají na mobil, snažím se to vždy vyřídit za ni, obzvláště když jde o skryté volání. Člověk nikdy neví. Ozval se muž, že se mu zaběhla kočka a že zřejmě vběhla k nám do bytu. Věděla jsem, že to je naprostý nesmysl,“ vypráví Karlovaračka, která se s tímto zážitkem obrátila na redakci Deníku, aby upozornila i další rodiče. Nepřála si být ale jmenována.

Záležitost více v rodině neřešili až do momentu, kdy se s tím dcera svěřila své kamarádce. Té se stalo přesně to stejné. „Víte, doba je divná a člověka už napadá opravdu ledacos. Děti jsou doma samy, naše tedy ne, a někdo toho může zneužít. Děti jsou neustále napojeny na notebooky, tablety, telefony, všechno mají sespárované přes telefonní čísla. Prostě jsme se lekli, že holkám volal nějaký pedofil. Probrala jsem to s třídní učitelkou, s níž jsme se dohodly, že to bude asi dobré nahlásit policii, i kdyby šlo jen o nějaký zlomyslný žert přes mobilní aplikaci. Chtěli jsme mít zkrátka jistotu,“ pokračuje maminka.

Už byli skutečně na odchodu na policii, když se dcera dozvěděla, že šlo o vtip přes mobilní aplikaci. „Uživatel si na ní navolí, jaký scénář chce použít, zda o dovozu pizzy či o zaběhnuté kočce, a může si své číslo skrýt. Dceři takto volala její spolužačka. Nemám jí to za zlé. Děti se zkrátka doma nudí. My jsme podobné žerty s telefony taky dělávali jako děti. Ale trochu nás to přece jen vyděsilo,“ dodává Karlovaračka.

Policie za poslední rok, co nastoupily děti na distanční výuku, neeviduje na území Karlovarského kraje oznámení, které by se týkalo podivného telefonátu na mobily dětí. Policisté nicméně neberou současnou dobu na lehkou váhu a apelují nejen na děti, ale i rodiče, aby si dávali pozor při používání elektroniky.

„Neodmyslitelnou součástí dětského světa se stala nyní komunikace prostřednictvím internetu. Nejenže na něm děti tráví svůj volný čas, ale každý den se vzdělávají formou on-line výuky. Internet má ale i spoustu skrytých stinných stránek, na které by měli rodiče své děti upozornit. Nastavit by si s nimi měli společná pravidla a mít pod kontrolou jejich aktivity,“ upozorňuje mluvčí policie Karlovy Vary Eva Valtová.

Specifickou a velmi širokou oblastí jsou podle ní sociální sítě a různé aplikace. „Při registraci a vyplňování formulářů doporučujeme o sobě vyplnit co nejméně informací a osobní údaje veřejně nikde neuvádět. Dále například při spuštění různých her či programů neposkytovat informaci o své poloze nebo seznamu kontaktů. Děti by neměly na sociálních sítích potvrzovat přátelství od cizích osob, psát si s nimi nebo zasílat své fotografie, které mohou být zneužity. Obezřetnost je také namístě u zaslaných odkazů na jiné portály. Doporučujeme také věnovat čas zabezpečovacímu nastavení a používat antivirové programy,“ uzavírá mluvčí policie.