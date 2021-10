Radost na jedné straně a zklamání na druhé. Taková je nálada v Krušných horách poté, co víkendové referendum rozhodlo, že stezka v oblacích - Skywalk, který soukromý investor plánoval postavit na hoře Klínovec, se stavět nebude. Lidé o jeho realizaci hlasovali v rámci referenda, jenž se konalo v Jáchymově ve stejném termínu jako parlamentní volby, respektive hlasovali o prodeji pozemků v majetku města Jáchymov, které investor pro výstavbu považuje za strategické. Výsledky referenda jsou jasné, lidé si Skywalk nepřejí.

"Naši občané se vyslovili proti Skywalku. Rozdali jsme 998 obálek. 378 hlasujících bylo pro prodej pozemků, 601 proti. Referendum je závazné, protože překonalo zákonnou hranici 25 procent, když dosáhlo hodnoty 32,62 procent," informoval starosta Jáchymova Bronislav Grulich.

Jáchymovský starosta stavbu Skywalku prosazoval, protože se domnívá, že by to bylo novým a velmi zásadním impulsem pro další potřebný restart města. "Přiznávám, že radost z výsledků rozhodně nemám. Na druhou stranu je pro mě ale mnohem důležitější, jak dopadly parlamentní volby, z toho radost mám. Co bude s tímto záměrem dál? To opravdu v tuto chvíli nevím. Nevylučuji, že se s investorem v blízké době potkáme a budeme jednat," dodal.

Opozice, která referendum zorganizovala, je z výsledků nadšená. "Máme z toho ohromnou radost. Je to úspěch nás všech, nikoliv jedinců, a také jáchymovských občanů, kteří mohli vyslovit k této velké investici svůj názor," komentovala závěry hlasování opoziční zastupitelka Lada Baranek. Stejný názor má i další opoziční zastupitel Štěpán Dvořák.

"Jsem rozhodně proti Skywalku. Měli bychom si tady uchovat více přírody a brát v potaz, že jsme v UNESCO. Jsem starousedlík a horal a toto je můj názor," poznamenala Kateřina Dondová. "Mně ani ten Skywalk jako takový nevadí. Ale vadí mi, že k tomu prodáváme potřebné pozemky, a že už město nebude mít vliv na jejich případné využití. Rozprodali jsme kdeco, teď se lázně prodaly Arabům. Kdyby město pozemky pronajalo, tak by mi to tolik nevadilo," dodala.

Podobný názor měla i Kateřina Doufníková. "Město nepotřebuje takovou atrakci, jsem proti Skywalku. Myslím si, že městu to nic zásadního nepřinese," konstatovala Jáchymovačka.

A co na rozhodnutí říká Petr Zeman, majitel Skiareálu Klínovec, který je spolu s majoritním podílníkem Jiřím Rulíškem, provozovatelem stezky v oblacích na Dolní Moravě poblíž Kralického Sněžníku, jako jeden ze spoluinvestorů? "Děkujeme všem, kteří nám projevili důvěru a hlasovali pro stezku na Klínovci. Je nám líto, že stavbu stezky nemůžeme ve spolupráci s Jáchymovem realizovat, přestože spousta místních občanů věnovala projektu nemalé úsilí. Odmítnutí poskytnout pozemky Jáchymova pro stezku neznamená automaticky, že na Klínovci nikdy nic podobného nevznikne, a zejména se tím neřeší hlavní potřeba regionu, tedy přitáhnout návštěvníky na vícedenní pobyty. Výsledek referenda samozřejmě respektujeme, nicméně i nadále hledáme možnosti, jak oživit celý region a podpořit místní rozvoj," řekl.