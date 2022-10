Když v roce 2004 prodalo karlovarské zastupitelstvo 13 tisíc metrů čtverečných pozemků po bývalém zahradnictví Na Vyhlídce za 6,6 milionu korun svým několika kolegům sdruženým v Karlovarském bytovém družstvu, nikdo nemohl tušit, že tím začíná komplikovaná soudní kauza, která se potáhne téměř dvacet let. V kupní smlouvě se Karlovarské stavební družstvo tehdy zavázalo, že do deseti let v lokalitě vybuduje družstevní byty, jinak parcely vrátí městu. Nic z toho nesplnilo a celý areál naopak prodalo. A to Karlovarskému stavebnímu bytovému družstvu. A tento investor měl s využitím cenné lokality naprosto odlišné plány. Obytné domy sice zůstaly, ale ve zcela jiném objemu, hmotnosti i výši budov. Tento záměr brutální výstavby začali lidé kritizovat. Vyhlídka by se totiž změnila k nepoznání a jeden z nejkrásnějších výhledů na Karlovy Vary by byl zničen.