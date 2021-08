Střelecký mlýn se stal památkou v roce 2006. Po revoluci prošel nákladnou rekonstrukcí.

Mlýn postavený na konci 19. století prošel nákladnou rekonstrukcí. Nyní zarůstá travou a plevelem. | Foto: Deník/Jana Kopecká

Není to tak dávno, co Starý mlýn v Březové u Karlových Varů nabízel jídlo v malebném prostředí včetně ubytování. Konaly se tu svatby, promoce, setkávali se zde zaměstnanci při firemních akcích, pro Karlovaráky výjezd sem byl zážitkem, protože Starý mlýn stylizovaný do venkovského prostředí jim nabízel jen pár kilometrů od krajského města pocit, že jsou zcela někde jinde. To vše ale je minulostí. Starý mlýn už asi pět let chátrá, což vadí samozřejmě i místním. Jde přitom o kulturní památku, která byla zapsána na seznam v květnu roku 2006.