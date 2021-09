Stavba staronového jezu v Dubině s malou vodní elektrárnou, kterou zde chce realizovat soukromá akciová společností EnerUm poblíž oblíbeného vodáckého tábořiště, se zatím posouvá. Ministerstvo životního prostředí totiž nařídilo vrátit záměr novému posouzení na Vodoprávní úřad Magistrátu města Karlovy Vary. S jezem zásadně nesouhlasí vodáci, podle nichž bude stavba pro vodáky nebezpečná.

"Krajský úřad věc vrátil příslušnému vodoprávnímu úřadu, kterým je Magistrát města Karlovy Vary. Vzhledem k tomu, že správní řízení stále probíhá, není ukončené a především je neveřejné, nebudeme poskytovat žádné informace," informovala mluvčí krajského úřadu Jitka Čmoková.

"Bylo tu hodně připomínek ze strany vodáků. Důvodem rozhodnutí bylo právě odvolání vodáků," konstatovala ředitelka Povodí Ohře Karlovy Vary Petra Fošumpaurová.

Podle Miloslava Pražáka z firmy Dronte mát být jez v Dubině delší a vyšší než ten v Radošově, kde zahynulo už mnoho vodáků. "Naší zásadní připomínkou je proto bezpečnost vodáků. Všude se snažíme, aby byly řeky pro vodáky bezpečné, iniciujeme přestavbu rizikových jezů, a v Dubině se má stavět toto. Stavebník opatřil zamýšlený jez dlouhou sportovní propustí, která umožňuje vodákům tuto překážku proplout. Jez je však stavěn jako Jamborův práh, což je stavba, která vytváří při větším průtoku obrovské vodní víry. Pokud se člověk, ať úmyslně, nebo neúmyslně, dostane do těchto vírů, je velmi pravděpodobné, že utone. Plánuje se tam zkrátka další smrťák, i když bude mít sklápěčku, protože vír může člověka vtáhnout pod vodu. Navíc nový jez má být větší i než ten původní, který tam kdysi stál. Ročně tam přitom propluje přes 30 tisíc vodáků," poznamenal před časem profesionální vodák, který pohrozil, že pokud dají úřady investorovi požehnání, předají záležitost k soudu.

"Některé připomínky v našem odvolání úředníci shodili ze stolu. Ale ministerstvo životního prostředí například konstatovalo, že nebyl brán v potaz významný krajinný prvek a nově rozhodlo, že se tato otázka musí v rámci řízení zohlednit. Že se bude záměr znovu projednávat, je pro nás dobrou zprávou. Alespoň jsme zachránili tuto vodáckou sezónu a máme stále šanci stavbu odsunout. Máme za to, že investor bude muset projekt dělat znovu," reagoval nyní Pražák.

Podle jediného akcionáře a majitele firmy Vladimíra Umana je nové projednání ale jen napravením formálních nedostatků. "Rozhodně to neznamená, že se stavět nebude. Nové projednání není na základě připomínek, ale kvůli tomu, že odbor životního prostředí krajského úřadu vyhotovil dokument špatně. V projektu nic měnit nebudeme," vysvětlil Uman. Z nového stanoviska podle něho navíc vyplývá, že Asociace vodní turistiky a sportu je jen přidruženým členem a není řádným účastníkem řízení. "Proto nemá právo se vyjadřovat ani ke stavebním, ani k procesním záležitostem, ale jen k těm vodoprávním," uvedl.

Ten na konci května obhajoval své záměry tím, že chce, aby místo bylo sjízdné." Proto navrhujeme bezpečný jez, kde výška klapky bude 2,2 metru a spád vody kolem tří metrů. Sjízdný bude díky vodácké propusti. Navíc tam chceme postavit i rybí přechod a schody pro vodáky. To jsou všechno investice, které chceme zaplatit ze svého. Jen propust nás má stát čtyři miliony korun. Na své náklady chceme postavit také samotný jez, který následně převedeme do majetku Povodí Ohře," upřesnil. Ve smlouvě to má být šetřeno tak, že údržba i provozní náklady na nový jez budou i nadále v režii firmy EnerUm. Ve špičce má mít elektrárna výkon až 800 kW. Odběratelem energie má být společnost ČEZ. Výrobou elektřiny z malé vodní elektrárny se podle Umana ušetří až 3,5 tisíce tun oxidu uhličitého ročně. Podle původních plánu se mělo se stavbou začít příští rok.