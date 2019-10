Ti, stejně jako karlovarští radní, jeho rezignaci nepožadovali. Kromě opozice. Proti jeho setrvání ve funkci do vyřešení celé kauzy protestovala Karlovarská občanská alternativa, a stejný názor zastávají i Piráti.

Bursík ale důvod k rezignaci nevidí. „Zůstávám, protože záležitost se týká mé soukromé osobní věci, je to moje volnočasová aktivita, takže to nemá nic společného s mým politickým působením, ani s mou civilní prací. Nevznikla žádná škoda a já jsem z toho neměl žádný prospěch, to je další důvod, proč bych měl zůstat,“ uvedl na obhajobu Bursík. Dodal, že vše řešil v rámci karlovarské ODS, od níž obdržel podporu. Jeho odchod nepožadovali ani koaliční partneři z hnutí ANO a Karlovaráků. „Pokud by pošlo k nějakému posunuv této záležitosti, tak to budeme okamžitě řešit,“ zdůraznil Bursík.