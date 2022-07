"Společnosti Sedlecký kaolin byla rozhodnutím vydána pokuta za vypouštění důlních vod z kaolinového lomu Osmóza - jih v katastrálním území Božičany v rozporu s platným povolením k jejich nakládání, a to ve výši 100 000 korun. Pokuta nabyla právní moci," informoval mluvčí ČIŽP Jiří Ovečka. "Konkrétně se jednalo o překračování stanovených koncentračních limitů v ukazateli železo za kontrolované období, které trvalo od ledna roku 2018 do května roku 2021," pokračoval mluvčí inspekce s dodatkem, že kontrola ČIŽP byla provedena na základě zaslaného písemného podnětu místních občanů, který se týkal nejen problematiky vod, ale rovněž dalších okruhů souvisejících s životním prostředím - například se jednalo o hluk, prach či sesuvy půdy.

"Co se týká pokuty, tu jsme skutečně nerozporovali, s ČIŽP jsme na problému vstřícně spolupracovali, neboť vybrané limity byly opravdu v některých období překročeny. Nutno podotknout, že železitá voda je přirozenou součástí důlních vod, nejedná se tedy o koncentrace, které by byly překračovány díky činnosti naší společnosti. Problém je nyní vyřešen tím, že jsme vody z lomu Osmóza přestali vypouštět do toku Černého potoka a používáme je k technologickým účelům přímo v úpravně," reagoval na postih ředitel společnosti Radomil Gold.

Kvalitu vod, které souvisí s činností Sedleckého kaolínu, sleduje i státní podnik Povodí Ohře. Odbornice na danou oblast Lenka Bartošová konstatovala, že firma má jisté potíže, ale že se je snaží řešit. Nebude to ovšem záležitost, která se vyřeší během krátké doby. "Konkrétně se jedná o usazovací nádrže, které nemají dostatečnou kapacitu. Vyzvali jsme, aby na tom začali pracovat, což už se stalo. Nějaké úpravy už se udělaly, ale je to pomalé. Problém je i v tom, že nejsou udělány dostatečné zábrany, aby se kaolín nedostával do přírodních toků, což je markantní především při přívalových deštích. Proto právě po silných deštích jezdíváme do Sedleckého kaolínu na kontroly. Navíc jsme se dohodli, že nás firma bude vždy kontaktovat, jakmile začnou vypouštět," konstatovala odbornice z Povodí Ohře. Technický ředitel a mluvčí státního podniku Jan Svejkovský doplnil, že problém v usazovacích nádržích je spíše v tom, že se dlouhodobě důsledně nečistily.

"Při přívalových deštích nelze zabránit znečištění toku nejen v našem případě, ale ani u splachů zemědělské půdy, vyplavování čistíren odpadních vod, a v mnoha dalších oblastech. Důležité je, aby v rámci běžných provozních stavů nedocházelo ke znečišťování toků nerozpustnými látkami. V této souvislosti mohu potvrdit, že provádíme rozsáhlou revizi možných zdrojů znečištění a přijímáme postupná opatření k jejich maximální eliminaci. Je to dlouhodobý proces a jsme rádi, že se nám to postupně daří," poznamenal ředitel Gold.

Na rozbor povrchových vod v lokalitě Božičany se zaměřil krajský úřad. "Koncem května letošního roku zadal Karlovarský kraj, v reakci na jednání veřejnosti se samosprávou kraje, u Zdravotního ústavu odběr a analýzu vzorků povrchové vody z vodních toků v lokalitě Božičany, v jejíž části provádí svou činnost společnost Sedlecký kaolin. Vzorkování se týkalo pouze přírodních vodních toků v lokalitě, nejednalo se tedy v žádném případě o vzorkování vypouštěných důlních či odpadních vod. Analýzy neprokázaly žádné vysoké koncentrace nebezpečných látek, jen ve dvou případech byl mírně překročen limit u ukazatele znečištění nazvaného nerozpuštěné látky, což může souviset s právě probíhajícími stavebními úpravami dvou usazovacích nádrží v plavírně kaolinových hmot v Božičanech. Ve spojitosti s těmito úpravami dochází v současné době také ke stavební úpravě vodní nádrže na srážkové vody z provozu zpracování bentonitu. Obě stavební úpravy budou dokončeny do konce tohoto roku. Zjištěné koncentrace nerozpuštěných látek mohou způsobit zákal vody ve vodním toku, avšak hodnoty se významně neodchylují od normy environmentální kvality," uvedla mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková.

Jak doplnila, podle sledování Karlovarského kraje jsou analyzované vody zatíženy výluhem z podloží Smolnické výsypky či rybochovným hospodařením na vodních nádržích v lokalitě, což dokazuje prakticky neměnné zjištěné chemické znečištění vodních toků, a to i v místech, kde ještě neprobíhá činnost Sedleckého kaolinu.