"Naši strážníci vyjeli třeba za netopýrem, který v zaskleném balkonu hledal místo vhodné k zahnízdění. Jeho nápad se ale úplně nezamlouval oznamovatelce, a tak přivolaný strážník lodžii otevřel a netopýr odletěl. V pátek po půl třetí ráno vyrazili na pomoc 78leté obyvatelce do Drahovic. Té do bytu vletěli netopýři a ona si s nimi sama nedokázala poradit. Strážníci nezvanou noční návštěvu vyhnali ven," informovala mluvčí městské policie Nikola Záhorová a pokračovala: "Při kontrole Vřídelní kolonády pak našli strážníci poštolku. Po konzultaci se záchrannou stanicí byl opeřenec vypuštěn zpět do volné přírody. Za dalším případem vyjela hlídka do lázeňského hotelu. Do pokoje totiž vběhla hbitá kuna, kterou odchytili ještě hbitější strážníci. Zvíře vypustili zpět do přírody."