Tým studentek z Ostrova, který za vítězným návrhem stojí, bude mít nyní možnost uvést svůj nápad do praxe.

Studenti budou dále pracovat na vývoji aplikace, která bude sloužit jako inteligentní překladač pro lidi se sluchovou poruchou a umožní jim bez problémů komunikovat s okolím.

Příležitost realizovat své návrhy čeká i na další dva studentské týmy z Gymnázia Jeseník, které se umístily na druhém a třetím místě s projekty zaměřenými na lázeňství a sociální služby.

Vítězný projekt Slyším očima počítá s tím, že mikrofony zabudované v brýlích budou snímat veškerý zvuk v okolí a převádět ho do vizuální formy.

„Uživatelům neunikne nic z okolního dění a spolehlivě rozpoznají, pokud v okolí projede záchranka nebo na ně kdosi zpovzdálí zavolá, že si v obchodě zapomněli peněženku. Brýle budou sloužit také jako inteligentní překladač. Při dialogu budou snímat hlas a převádět ho do psaných titulků, nebo do formy avatara, který překládá do znakové řeči v reálném čase,“ popisují autorky Pavla Adamcová a Jana Kašková, jak bude vítězný projekt v praxi fungovat.

Karlovarská primátorka Andrea Pfeffer Ferklová aktivitu studentů velmi oceňuje. A chce využít v praxi všechny tři vítězné projekty.

Aplikace Slyším očima by tak měla spatřit světlo světa již v roce 2022.