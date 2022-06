Tentokrát se v Mariánských Lázních na cestu z depa k Anglikánskému kostelu vydal trolejbus s ženichem a svatebčany, zatímco nevěsta čekala u kostela. Inspiraci získal Josef Pagáč od kolegy, řidiče trolejbusu. „Je to dva roky zpátky, co se ženil a jel v trolejbusu. Viděl jsem to a říkal jsem si, že až se jednou budu ženit, taky bych volil tuhle variantu,“ usmíval se ženich v depu. V Mariánských Lázních jezdí s trolejbusem pátým trokem. „Dříve jsem řídil nákladní auta i traktory a usednout za volant mne prostě baví.“

Z depa vyrazili přesně v daný čas, jako podle jízdního řádu. „Nesmíme totiž nijak bránit pravidelným linkám, co dnes jezdí, a nějak je omezovat. Co se trasy týká, tak jsme si vybrali trať bývalé linky číslo tři, která dnes už nejezdí,“ popsal Deníku ženich Josef. I když v Ruské ulici nevedou troleje, přesto se tam trolejbus dostal. Elektrickou energii moderní stroj získává i z baterií.

Úterý 21. červen patří v Mariánských Lázních józe, cvičit se bude na koloniádě

Po obřadu usedli do trolejbusu oba novomanžele a vyrazili tak na svojí vůbec první společnou cestu trolejbusem. Dojeli například i k lázeňskému parku, kde se jim věnovali u fontány fotografové.

Za svědka šel ženichovi Petr Faměra, který si právě před zmiňovanými dvěma leta bral Michaelu Šůsovou a ke svatební cestě po lázních použili také trolejbus. „Od deseti let, co jsem začal dojíždět do školy, tak jsem se do dopravy zamiloval. Nápad mít svatební cestu v trolejbusu vznikal postupně. V celé republice totiž byly zatím jen čtyři svatební cesty trolejbusem, co jsem měl možnost zjistit,“ přiblížil tehdy Petr. Jednou se taková jízda konala v Opavě, pak v Ostravě a dvakrát v Plzni. „A mě problesklo hlavou, že bychom mohli být tady první a pátí v republice,“ dodal.

Redakce přeje novomanželům šťastnou cestu společným životem…