Na jakoukoliv oslavu Silvestra je rázem přešla chuť a okamžitě se vypravili psa hledat. Do 22 h procházeli celé okolí domu a přilehlou ulici, zašli i o několik bloků dál k bytovkám, ale po Tedíkovi, který se petard polekal, a celý strachy bez sebe se nejspíš protáhl otvorem v plotě, jakoby se slehla zem. Proto ztrátu psa nahlásili městské policii a požádali je o pomoc. „Policisté, kteří s těmito situacemi v době oslav konce roku mají zkušenosti, nás ujišťovali, že se náš Tedík jistě najde, že se nejspíš jen někde schovává,“ vzpomíná dál paní Helena. „Tohle byla jedna z nejdelších nocí v mém životě. Dokud jsme měli sílu, hledali jsme dál, ale ten náš šmudla prostě nikde nebyl. Téměř jsme nespali.“

Situace se změnila na Nový rok ráno, kdy Frýblovi kontaktovali příslušníci městské policie s tím, že dle čipu byl jejich čtyřnohý miláček nalezen, že je ve vážném stavu, ale již na veterinární pohotovosti v Plzni s paní Gabrielou Jägerovou z tachovského psího útulku U Šmudliny. „Je to jeden z nejotřesnějších případů, jaký jsem za dobu svého působení v útulku zažila,“ říká Jägerová, kterou oslovila městská policie s tím, že byl nalezen pes, který potřebuje akutní veterinární péči. Tedík ležel u bytového domu v ulici 1. Máje, tudíž jen o pár ulic dál od místa, kde se svými majiteli žije. Rozsah zranění napovídal, že chlupáče srazilo auto a řidič z místa odjel, aniž by pejskovi poskytl pomoc. Paní Gábina se tedy obratem vydala na místo, psa převzala a vyrazila s ním za odbornou pomocí. Smutnou skutečností v celém případu zůstává fakt, že se od policie jak ona, tak později i majitelé Tedíka, dozvěděli, že o zraněném zvířeti lidé z nedaleké bytovky věděli od silvestrovského večera, policistům však zavolali až Nový rok ráno. „Dle slov policistů se prý paní bála jim večer zavolat, ač z okna viděla, že tam trpí živé zvíře. Ráno jí to nedala a telefon zvedla. Jenomže kdyby v noci mrzlo, tak už byl Tedík dávno mrtvý,“ nechápe toto lidské smýšlení Jägerová. „Celou dobu, co jsme pejska s mužem hledali, se nám honilo hlavou, že ho možná někdo ukradl. A já si představovala, jak sedí někde kdesi zavřený a toužebně čeká, až si pro něj přijdeme. Že leží venku polomrtvý, pobitý, mne ani ve snu nenapadlo. Raději si ani nepředstavuji, co se mu asi honilo hlavou, když trpěl a my nikde,“ se slzami v očích vypráví dále Tedíkova majitelka.

Hned prvního ledna musel pejsek podstoupit první ze dvou náročných operací. Měl totiž vykloubenou kyčel a zlomenou pánev. Kyčel mu pod narkózou lékař tedy vrátil hned zpět. Zároveň ošetřil mnohé odřeniny a poradil, co dělat s obrovskými pohmožděninami. Doporučil také veterinární ortopedii v Klatovech, kam se Frýblovi hned objednali a o dva dny později i vypravili. Zdejší odborník mu pod narkózou vyspravil zlomenou pánev vložením kovové destičky. Statečnému pejskovi hrozilo, že bude mít problémy s vyměšováním, k čemuž naštěstí nedošlo, stejně jako se mu vyhnuly i další pooperační komplikace. V současné době se překvapivě rychle zotavuje, v pondělí 16. ledna ho čeká vyndání 7 stehů z místa vložení destičky a absolvovat bude také rentgen. Dle jeho výsledků pak lékař rozhodne o další léčbě a případném odstranění výztuhy.

Ani ne dvoukilový bojovník o život si dle slov Gabriely Jägerové zaslouží obrovský obdiv za jeho vůli žít, ale i za to, s jakou trpělivostí a pokorou, navíc mlčky, bez jediného zakňučení, snášel veškerá nutná vyšetření a manipulaci s jeho pochroumaným tělíčkem.

„Pořád nedokážeme pochopit toho, kdo zvíře srazil a ujel, aniž by mu poskytl pomoc, stejně jako ty lidi, co tam Tedíka museli vidět, a přesto jim to byl lhostejný. A rozhodně bychom se přiklonily k zákazu pouštění rachejtlí a petard. Nejde ani o peníze, i když částky za léčení nejsou malé, člověk je rád za záchranu milovaného tvora dá, je to přeci člen rodiny, ale o to, že to všechno bylo zbytečné.“ shodují se obě ženy Frýblová i Jägerová. „Moc děkuji za prvotní pomoc paní Gábině a příslušníkům městské policie . A samozřejmě také děkuji všem lékařům a jejich asistentkám, kteří se Tedíkovi úžasně věnovali“ dodává šťastná majitelka s Tedíkem v náručí.