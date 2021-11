A zřejmě tomu tak bude i nadále, protože kromě venkovního bazénu, který díky horké vřídelní vodě zůstane otevřený i v zimních měsících, nabídne návštěvníkům nové přitažlivé vodní afrodiziakum. Koncem roku se pro ně konečně otevře zbrusu nový saunový svět se třemi gastroprovozy, restaurací, saunabarem a snackbarem. Jeho vybudování stálo 160 milionů korun.

Hotel Thermal, který se po náročné opravě pro veřejnost znovu částečně otevřel koncem letošního června, nyní dokončuje první etapu modernizace za 580 milionů. Proměnou prošly pokoje, nové jsou technologie i zateplení. V provozu je i modernizovaný, původně zdevastovaný a odepsaný venkovní bazén.

Postupná obnova by ale měla, i po skončení prací koncem roku, nadále pokračovat, a to až do roku 2025. Modernizace čeká kongresové části, které v minulosti sice prošly částečnou obnovou, ovšem podle vedení hotelu i Ministerstva financí, do jehož majetku státní hotel patří, je nutné je přizpůsobit novým technickým podmínkám. Nová bude i celá část za recepcí, upravené bude okolí, zahrada a přilehlá část kolem hotelu.

Radši vrabec v hrsti

Ředitel Vladimír Novák závratnou návštěvnost během zimních měsíců, která nebyla pro karlovarské hotely příliš příznivá ani před covidem, neočekává. Navíc je hotel zaměřen na samoplátce, kteří si pobyt sami hradí. „Během léta nám pomohly vouchery v ceně čtyř tisíc od Ministerstva pro místní rozvoj, síly u nás nabírali i zdravotníci, ale přijeli i další čeští hosté. Možná ze zvědavosti, ale byli opravdu spokojeni a hodlají se vrátit. O další spolupráci projevily zájem také blízkovýchodní cestovky. Máme takový slogan: Vyzkoušet, vidět a zažít, což se osvědčilo. Hosté byli nadšení. Víme, že to nyní bude složitější, protože bez očkování či potvrzení o prodělané nemoci je neubytujeme. Dodržování přísných hygienických podmínek je pro nás prioritou. Stojíme ale o každého hosta, a tomu přizpůsobujeme i náš byznysplán,“ vysvětlil ředitel Novák.

Relax, hory, balneo

Vedení hotelu pro hosty už nyní připravuje adventní balíčky, s pobytem v hotelu se snaží prokombinovat možnost sportovního adrenalinu v blízkých lyžařských areálech v Krušných horách, po němž by si unavení hosté odpočinuli buď v lázeňském balneoprovozu, do něhož hotel přibírá další zaměstnance, či po Novém roce relaxovali v už dokončeném saunovém světě.

„Protože o hosty stojíme, snažíme se jim nabídnout ty nejkvalitnější služby. Zatím se nám to vyplatilo, dokonce jsme se přiblížili bodu, že si už na sebe vyděláme. Snažíme se toto plus udržet a těžit z toho, co jsme u nás už zainvestovali. Propouštění našich zaměstnanců tak není na pořadu dne,“ zdůraznil ředitel hotelu Vladimír Novák. Teď už se také hotel musí zaměřit i na další ročník karlovarského mezinárodního filmového festivalu a práce na zvelebení hotelu sladit s jeho konáním. „Snad se filmová přehlídka konečně uskuteční v původním termínu, tedy na přelomu června a července. Ale do tohoto termínu zbývá vlastně půl roku. A aby to klaplo, máme před sebou ještě hodně práce,“ uzavřel ředitel Thermalu.