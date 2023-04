Přinášíme vám velký přehled tipů na nejrůznější akce, které se o nadcházejícím víkendu budou konat v Karlovarském kraji. Podívejte se a nechte se inspirovat.

KARLOVARSKO

Divadlem zazní folk, country a bluegrass

Kdy: v pátek 21. dubna od 19.30

Kde: Karlovy Vary

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Koncert legendy folk, country a bluegrassové scény u příležitosti vydání nového CD Díl druhý se uskuteční v karlovarském divadle Husovka. Druhá tráva je přední česká kapela, která se během let odchýlila od původního moderního bluegrassu k nadžánrovému výrazu a řadí se mezi špičku na české scéně. Aktuální koncertní program Druhé trávy zahrnuje průřez tvorby Roberta Křesťana z celé doby existence skupiny, nyní s důrazem na skladby z posledních studiových alb Díl první a nově také Díl druhý.

Na náměstí budou složky IZS

Kdy: v pátek 21. dubna od 16.00

Kde: Ostrov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční akce bude k vidění na Mírovém náměstí v Ostrově. Tam se budou prezentovat všechny složky Integrovaného záchranného systému. Přijede Policie ČR, Městská policie, Hasiči Ostrov a Vězeňská služba. Zájemci si mohou prohlédnout jejich vybavení a techniku. Policisté i hasiči ochotně všem vysvětlí, co k čemu slouží.

Bude se měnit oblečení

Kdy: v pátek 21. a v sobotu 22. dubna

Kde: Ostrov

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: V Ostrově se bude konat další bleší trh s názvem Ostrovský swap. Přineste, co chcete poslat dál. Vyberte si, co potřebujete, nebo se vám líbí a odneste si to. Přineste vlastní vyřazené oblečení či drobné doplňky do domácnosti, které už se vám nehodí, a odneste si cokoliv z toho, co přinesli ostatní. Akce se uskuteční ve vestibulu Domu kultury Ostrov v pátek 21. dubna od 17 do 19 hodin v sobotu 22. dubna od 9.30 do 11.30 hodin.

V divadle se představí Italka v Alžíru

Kdy: v pátek 21. dubna od 19.30

Kde: Karlovy Vary

Za kolik: od 300 korun

Proč přijít: Vedle slavného Lazebníka sevillského patří Italka v Alžíru z roku 1813 k nejúspěšnějším Rossiniho operám. Přestože ji skladatel napsal v pouhých jednadvaceti letech, vytvořil brilantní dílo plné vtipu, zasazené do exotického prostředí Alžíru, kde Mustafa ve svém harému touží po krásné Italce Isabelle, protože ho jeho žena Elvíra již omrzela. Autorem libreta je italský básník a libretista Angelo Anelli a má se za to, že se nechal inspirovat skutečným životním příběhem Miláňanky Antonietty Frapolli-Suini, unesené a prodané do harému alžírského beje. Opera bude k vidění v Karlovarském městském divadle.

SOKOLOVSKO

Lidé se projdou kolem Chodova

Kdy: v sobotu 22. dubna od 8.00

Kde: Chodov

Za kolik: od 20 do 30 korun

Proč přijít: Klub českých turistů Chodov pořádá pochod Putování okolím Chodova. Sraz všech účastníků je na autobusovém nádraží v Chodově mezi 8 a 10 hodinou. Účastníci obdrží plánek včetně popisu trasy. Cílem je vyhlídka Chodaublick v Tatrovicích. Odměna pro všechny bude pamětní list, razítka, upomínková magnetka a suvenýr. Startovné je pro členy KČT 20 korun, nečleny KČT 30 Kč, děti jdou zdarma.

V domě dětí oslaví Den Země

Kdy: v sobotu 22. dubna od 15.00

Kde: Sokolov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V Domově dětí a mládeže v Sokolově se uskuteční akce ke Dni Země. V domě dětí budete mít možnost účastnit se s dětmi interaktivního divadelního představení Chytneme se za ruce, které začne v 15. hodin. Budete si moc zastřílet z historických luků do terče, také překonat strach z výšek aktivitou s profesionálním lektorem, vytvoříte si vlastníma rukama malá překvapení nejen s pracovníky DDM, ale také za pomoci lidí z řemeslných obchůdků. Prozkoumat můžete i odpadový vůz firmy Sotes a seznámit se nejen z papoušky tamní přírodovědné stanice. V celém areálu DDM bude připravena rodinná hra Živá planeta, na jejímž konci dostanete malou odměnu. V průběhu odpoledne budou oceněni výherci výtvarné soutěže, která byla vyhlášena pro mateřské a základní školy Sokolova na téma Máme rádi zvířata a Živá planeta.

CHEBSKO

V Chebu se uskuteční hravé odpoledne

Kdy: v sobotu 22. dubna od 10.00

Kde: Cheb

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Každoroční rodinný závod, který spočívá v absolvování trasy plné zábavných úkolů a netradičních aktivit. Takový je víkendový program, který se uskuteční v prostorách Domu dětí a mládeže Sova v Chebu. Akce je určena pro děti i dospělé, jelikož na trať vyráží dvoučlenné týmy rodič a dítě. Trasa je přiměřeně dlouhá a vede přes areál DDM Sova, dopravní hřiště, Krajinku i loděnici DDM Sova. V cíli na každého účastníka čeká malá odměna a účastnický list.

Na hradě se koná branný den

Kdy: 22. dubna od 10.00

Kde: Cheb

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Branný den pro děti s československými prvorepublikovými vojáky a četníky se uskuteční v prostorách hradu Cheb. Na všechny se těší spolek vojenské historie Prapor SOS Falknov nad Ohří. Akce se koná v rámci 85. výročí od Mnichovské dohody.