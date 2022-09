I když odpolední teploty se během tohoto týdne držely i nad 20 stupni Celsia, Karlovarská teplárenská zahájila ve středu 14. září letošní topnou sezónu. Jak potvrdil ředitel společnosti Roman Miarka, topit se přestane zřejmě až v květnu příštího roku. "I kdyby přišlo slibované babí léto, teplo bývá v tuto dobu už jen přes den a noční teploty mohou klesnout hodně pod 10 stupňů, takže topení už nevypneme. To se stávalo v letech, kdy ještě v září přišly teplé dny. Tentokrát ale teplá zářijová vlna plynule navázala na letní měsíce," vysvětlil Miarka.

Také obyvatelé Ostrova, kteří jsou napojeni na centrální vytápění, v domácnostech mít zimu nebudou. Jak totiž uvedl Tibor Hrušovský, předseda představenstva Ostrovské teplárenské, topení se lidem letos poprvé zapne ve čtvrtek 15. září.

Otázkou stále zůstává, jak to bude s budoucími cenami za energie. Zatím jsou jak v Ostrově, tak i Karlových Varech, sazby téměř shodné, Karlovy Vary jsou o čtyři koruny za jeden gigajoule dražší, lidé tam platí 620 korun za gigajoule, zatímco v Ostrově je to 616. "Nic v tuto chvíli nevíme. Vyčkáváme. Dnes zasedá vláda, jedná i Evropská komise, kde se teď hodně řeší emisní povolenky. Evropa dostala povoleno pálit uhlí, povolenek není mnoho, a tak jejich cena roste," konstatoval ředitel Karlovarské teplárenské. Podle náměstka karlovarské primátorky Tomáše Trtka (ANO) by měl být klíčovým datem k dalším cenám v centrálních teplárnách 15. prosinec.

Podle Miarky jsou tak aktuální sazby stejné jako ty před energetickou krizí. "Nezdražovali jsme. Domácnost, kterých máme asi 30 tisíc, tak stále zaplatí v průměru ročně kolem 19 tisíc korun," doplnil.

"Lidé v Ostrově se nemusejí bát zvýšených nákladů na vytápění, protože Ostrovská teplárenská již více než pět let nezvyšovala cenu tepla a v současné době je cena tepla v Ostrově nejnižší v Karlovarském kraji. A patří k nejnižším v republice. Navíc byla zima mírná, takže prodej tepla je o šest procent nižší než plánovaný, což představuje nemalou úsporu pro odběratele," poznamenal Hrušovský z Ostrovské teplárenské. Dodal, že dle vyhodnocení cen tepelné energie, které zveřejnil Energetický regulační úřad, byla v Karlovarském kraji k 1. lednu letošního roku průměrná cena tepla 716 korun za jeden gigajoule, což je přesně o sto korun korun na gigajoule více než je současná cena v Ostrově.