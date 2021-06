Čtvrteční odpolední bouře, která se včera hnala od Mariánských Lázní do vnitrozemí a napáchala ve srovnání s jižní Moravou na Chebsku jen menší škody, řádila už v mnohem větší míře ve Stebnu na Lounsku. Podle meteorologa z Českého hydrometeorologického ústavu z pobočky v Ústí nad Labem (ČHMÚ) Radka Tomšů není vyloučené, že právě ve Stebnu se bouře změnila také v tornádo. "Jsou tam velké škody, které by tomu odpovídaly. Bouře se rozpadla u Štětí u Roudnice nad Labem. Tornádo, které zasáhlo Moravu, je ale z jiné bouřky. Zřejmě tomu napomohly i hodně vysoké teploty na sousedním Slovensku, které ve čtvrtek dosahovaly až ke 38 stupňům Celsia," uvedl Tomšů.

Tornáda se ale Karlovarskému kraji nevyhýbají. Nejstarší zmínka o tornádu je z 11. května 1910 a vyskytlo se přímo v Karlových Varech. Databáze ČHMÚ zmiňuje ovšem i relativně nedávnou událost. "Například jde o 10. červenec roku 2002, kdy jsem zaregistrovali tornádo ve Žluticích," upřesnil meteorolog. Podle něho ovšem bylo tornádo jen v lese, kdy poničilo jednu budovu. Doprovázelo jej silné krupobití. Místní ale o něm příliš nevědí. "Něco jsem o tom slyšela. Mělo to být ve vesničce Kobyle," reagovala Kamila Neckářová. O dva roky později se tornádo přehnalo nad Vojkovicemi. "Opravdu? Tak o tom ani nevím," poznamenal starosta Vojkovic Luboš Garaj.

Podle meteorologa Tomšů obě tato tornáda řádila v lese, proto se o nich příliš nevědělo. Důvodem je i to, že nezpůsobila škody na obydlí. Daleko větší následky ovšem napáchalo tornádo 29. července roku 2005, které byla spojené s ničivou vichřicí na Karlovarsku. Ta způsobila velké škody v samotném lázeňském městě, ale především v Krušných horách. Redakce Deníku tehdy o tom přinesla velkou reportáž s postiženými a ze zasažených míst. "Je to skutečně tak. Bylo to tornádo, které přišlo ve večerních hodinách, trvalo téměř tři čtvrtě hodiny a mělo sílu F2," konstatoval meteorolog.

Zdeněk Lakatoš, bývalý starosta Abertam, kde tornádo udeřilo ve velkém, se informaci o tomto přírodním jevu dozvěděl až později. Tenkrát v roce 2005 si místní mysleli, že šlo jen o ničivou vichřici. "Potkaly se tady u nás větry. V Abertamech naštěstí nebyly škody na domech, ale polámalo nám to stromy v lesích i na hřbitově. Nejvíce to ale zasáhlo Rýžovnu na Božídarsku, kde tornádo kompletně sundalo jeden dům," vzpomínal bývalý starosta. Oči pro pláč měl tehdy v roce 2005 i abertamský zemědělec Petr Zacharda. Kvůli tornádu mu totiž zahynuly ovce i lamy, které tu chová. "Měl právě nově postavenou ovčárnu, kde byla zvířata. Vítr mu serval střechu a zvířata zůstala pod ní," doplnil Lakatoš.

Podle pamětníka z Karlových Varů Vratislava Skalského se tornádo objevilo 30. června roku 1987 také nad karlovarskou čtvrtí Stará Role. Tento jev ale není v databázi ČHMÚ uveden. "Vidím to, jako dnes. Jedu po Doubském mostě a vidím v dálce nad Starou Rolí ve výšce černý mrak, z něhož šel sloup dolů k zemi. Říkal jsem si tehdy vzdušný vír tady u nás? To musí být pěkná blbost. Ale bylo to tak. Naštěstí nic nezpůsobil," zavzpomínal také tento Karlovarák.

Od bouřek si obyvatelé Karlovarského kraje alespoň na víkend mají podle meteorologa Tomšů oddychnout. "V příštím týdnu ale mají opět teploty šplhat nahoru nad 30 stupňů. S tím pochopitelně stoupá pravděpodobnost častějších bouřek," uzavřel.