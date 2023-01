Matka jedno dítě ubodala, druhé těžce zranila

Tím nejčerstvějším je přitom tragédie stará teprve tři čtvrtě roku, k níž došlo v karlovarské čtvrti Doubí o loňských Velikonocích. Tehdy sedmadvacetiletá matka zaútočila nožem na dvě ze svých tří dětí. Tříletá dcerka na místě podlehla devíti ranám do krku kuchyňským nožem, jehož čepel měla 20,5 centimetru. Pětiletý syn, kterého bodla pětkrát, vyvázl jen díky včasnému zásahu lékařů. Nejmladší, tehdy teprve šestitýdenní chlapec, byl útoku ušetřen. Matku znalci uznali, že byla v době činu příčetná a netrpěla laktační psychózou. U soudu vražedkyně na podzim uvedla, že chtěla vztáhnout ruku i na sebe i novorozence, což ale nakonec nestačila, protože do bytu vešla jeho majitelka. Ta rozhodla o tom, že se rodina musí z pronajatého bytu vystěhovat, protože neplatila nájem.

U soudu vyšlo také najevo, že v domácnosti žila žena společně i s otcem dětí, který chlapce po jejím uvěznění dostal do péče. "Ten den byl stejný jako jakýkoliv jiný. Stále to byly okolnosti, které mi ztěžovaly život. To ale neznamená, že bych tím své chování chtěla omluvit. Byla jsem v hrozném stresu, protože jsme se měli v ten den kvůli neuhrazení nájmu vystěhovat. Blížila se 16. hodina, kdy měla přijít majitelka bytu, a já nevěděla, jak to vyřešit. Chtěla jsem to skončit. Věděla jsem, že děti nemůžu nechat samotné. Čím více se ta hodina blížila, tím více jsem byla ve stresu. Tak jsem zaútočila na děti," říkala u soudu. U něho také vyšlo najevo, že finanční problémy rodiny byly velké, matka se je snažila řešit různými půjčkami a k dobré kondici jí nepomáhal ani její druh, který se o finanční potíže rodiny příliš nezajímal a dokonce ji fyzicky napadal. Krajský soud v Plzni matce z Karlových Varů nakonec vyměřil v listopadu výjimečný trest 22 let vězení ve věznici se zvýšenou ostrahou. Rozsudek není pravomocný.

Novorozenci zalepila nos, ústa i oči izolepou

Také finanční a nepříliš šťastné rodinné poměry stály za usmrcením právě narozeného dítěte, kterého v noci z 20. na 21. prosince roku 2020 porodila v jednom karlovarském hotelu čtyřiatřicetiletá Lotyška. Žena miminko, které bylo nalezeno v igelitové tašce poblíž Chebského mostu, zavraždila ohavným způsobem.

"Bezprostředně po porodu vložila novorozenci do úst textilii a následně mu ústa, nos a oči přelepila neprodyšnou lepicí páskou. Kolem krku mu omotala a utáhla pupečníkovou šňůru, kterou neoddělila od placenty. Novorozenci způsobila smrt udušením. Poté novorozence zabalila do ručníku a vložila ho do dvou igelitových tašek. Tašku s novorozencem nechala několik hodin v pokoji a poté ji vzala a odnesla k cyklostezce u Chebského mostu. Tam ji odložila u stromu v křovinatém porostu,“ uvedla státní zástupkyně u soudu vloni v únoru. Žena přijela do Čech v roce 2016, kdy se jí doma rozpadlo manželství s mužem, s nímž měla pět dětí. Ty měli na starosti příbuzní a prarodiče, kterým matka posílala peníze. V Karlových Varech se seznámila s mužem z Lotyšska, s nímž neplánovaně otěhotněla, a on ji opustil. Bála se, že kvůli tomu, že je těhotná, přijde o zaměstnání. Soud v jejím případě vynesl verdikt 16 let za mřížemi.

Novorozence utopila ve vaně

Dítěte ihned po porodu se zbavila také osmadvacetiletá žena ze Sokolovska, která v červenci roku 2021 utopila ve vaně novorozeného chlapce. Porodila ho právě do vany napuštěné vodou. Pomoc přivolala až poté, co už se novorozeně nehýbalo a nedýchalo. Před svým druhem předstírala, že se chlapec narodil mrtvý. Bylo to přitom její už třetí dítě. I ona řešila spory s partnerem a finanční problémy. Novorozence chtěla původně odložit do babyboxu. Také tato žena si vyslechla rozsudek 16 let odnětí svobody.

Němec zastřelil své dva syny

V červnu roku 2010 otřásla Chebskem vražda dvou chlapců ve věku pěti a sedmi let. Zastřelil je otec, tehdy devětatřicetiletý Steffen S. z Německa, který následně otočil zbraň i proti sobě. Nejdříve ve svém domě v bavorském Himmelstadtu zastřelil svou o deset let mladší ženu Tinu a pak odjel s chlapci do hotelu Sabadin do asi 230 kilometrů vzdáleného Podhradu na Chebsku. V německých médiích se tehdy spekulovalo, že motivem jeho jednání mohla být žárlivost. Manželé žili odděleně a žena si prý našla nového partnera. Mluvilo se ale také o finančních problémech rodiny. Muž o svých plánech informoval prostřednictvím SMS spřátelený pár v Drážďanech. Ten si ale zprávu přečetl pozdě.

Dceru chtěla otrávit fridexem a ještě se tomu smála

Mluvčí policie Jakub Kopřiva připomíná ještě jeden hrůzný případ, starý už více než 12 let. "V roce 2010 se žena z Nejdku pokusila otrávit fridexem svoji tehdy pětiletou dceru. Ta se v noci probudila, že má žízeň, a matka jí dala napít nemrznoucí směs. Dívka naštěstí přežila," uvedl mluvčí Kopřiva. Matka se dívenku pokusila otrávit v srpnu roku 2010, fridex přidala do čaje. Důvodem měla být pomsta bývalému partnerovi, který je otcem dítěte. Na čin se připravovala se záměrem, aby vina padla právě na něho. Holčička přežila jen díky štěstí a péči lékařů. Policistům řekla, že když jí matka dala vypít nechutně hořký čaj, udělalo se jí špatně, a matka se tomu jen smála. Záchranářům, které přivolala až po několika hodinách a během nichž dítě trpělo bolestí, zatajila, co je obsahem nápoje. Lékařům proto trvalo dlouho odhalit příčinu, proč dívka ztrácí vědomí.

Vražda novorozence nalezeného v příkopě zůstává nevyřešena

Ne všechny vraždy dětí se ale kriminalistům Karlovarského kraje podařilo objasnit. K nevyřešeným pomníčkům tak přidali i nález novorozence, matka ho v červnu roku 2012 odhodila do příkopu v katastru obce Rotavy na Sokolovsku. Vyšetřovatelé při rozboru DNA zjistili, že chlapečka porodila stejná žena, která několik měsíců předtím v sousedním německém městě Schwarzenberg im Erzgebirge odhodila dítě do kontejneru na šatstvo. Výsledky DNA naznačovaly, že děti neměly shodnou jen matku, ale i otce.