Ačkoliv poslední dny přinesly do karlovarského regionu, který patří stále k nejvyprahlejším místům v zemi, nějaké srážky, ty ale příliš nezmírní dopady letošních velmi suchých prázdnin. Na mnoha místech v Karlových Varech připomínají dříve zelené plochy trávníků spíše vyprahlé subtropické Řecko. Trávníky se sice po nedávných deštích trochu zazelenaly, stejně ale rozhodně nelákají k tomu, že by se po nich člověk prošel bosou nohou. Kvůli nedostatku srážek navíc začalo předčasně opadávat listí, a tak to třeba na náměstí Dr. Milady Horákové, kde se travnatý parčík téměř neobnovil, vypadá v druhé polovině srpna jako v říjnu. Ředitel Správy Lázeňských parků Miroslav Kučera zdůrazňuje, že trávníky jejich zahradníci nesekají v podstatě celé léto.

"Kde teď sekáme trávu, tak to jsou jen prostranství před školami či školkami kvůli blížícímu se školnímu roku. Také trávníky sekáme v místech, kde je stín a tráva tam více roste. Kde prahne sluníčko, tak vůbec nevyrážíme. Třeba parčík na Miladě Horákové je v katastrofálním stavu, ale ten by potřeboval vůbec kompletní obnovu," vysvětluje ředitel Kučera.

V boji se suchem pomáhají městu aktuálně tři velké kropící vozy a jeden menší. "Zaléváme ne proto, aby to rostlo, ale aby to zkrátka nezašlo. To je prostě smutné. Už nás to stálo dva miliony korun. Vodu čerpáme z řeky. Ta není tak drahá, ale mechanizace ano," konstatuje ředitel lázeňských parků.

Karlovy Vary už před časem pořídily k mladším vysazeným stromkům speciální vaky naplněné vodou. V současné době jich mají už 450. "Postupně se musí obnovovat. Co je ale nepochopitelné, jsou lidé, kteří nám je rozřezávají," dodává.