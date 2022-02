Byl to pochod nazvaný Zimním krajem léčivých vod. „Tato akce má opravdu dlouhou tradici, protože nyní už pochodujeme čtyřicet let. Minulý rok se musel pochod odložit kvůli pandemii,“ říká jednatelka Klubu turistů Mariánské Lázně Milena Kafková.

Turisté se scházejí několikrát do roka. „Máme i letní variantu a z toho vzešla i tato zimní. Důvodem je velký zájem našich členů. Jezdí totiž do lázeňského trojúhelníku a konkrétně i do Mariánských Lázní velmi rádi. V létě nám pochody přestaly stačit, tak nyní jezdíme častěji. Využíváme například běžkařské areály, místní golfový areál, nebo prostory Hotelu Krakonoš, kde to zkrátka milujeme. Vždy se o nás velmi hezky postarají,“ sděluje.

Turističtí nadšenci měli k dispozici dvě trasy, byla možnost jít i po vlastní ose. „Pro pěší jsme připravili trasu deset a dvanáct kilometrů. Vycházeli jsme od Střední hotelové školy Mariánské Lázně a náš cíl směřoval do Hotelu Krakonoš. Jedna trasa vedla přes Kamzík kolem městského muzea, protože tam máme červenou turistickou značku a druhá trasa je značena žlutě okolo Hotelu Panorama, sjezdovky a do cíle,“ doplňuje Milena Kafková.

Spolupráce mezi Klubem českých turistů Mariánské Lázně a Hotelem Krakonoš se osvědčila. „Před zhruba dvaceti lety Klub českých turistů Mariánské Lázně hledal vhodné místo ke svým aktivitám a hlavně k cíli své trasy. Potřebovali prostor, který by byl někde v klidu, mimo město a měl dostatečnou kapacitu pro to, aby byl schopný pojmout velkou skupinu lidí. Vzhledem k tomu, že se první vzájemná zkušenost a ročník vyvedl, tak ve spolupráci pokračujeme už více jak druhou dekádu. S klubem turistů máme velmi dobré vztahy a pořádáme spolu řadu akcí a vlastně si navzájem pomáháme a vycházíme vstříc. Jsem moc rád za to, že vše funguje, tak jak má,“ dodává ředitel Hotelu Krakonoš Jiří Richter.