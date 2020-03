Dagmar Märzová, lékařská ředitelka Karlovarské krajské nemocnice, která v úterý dohlížela na zprovoznění tohoto stanu, informovala, že všem návštěvníkům, již prochází tímto prostorem, bude změřena teplota. „A také se jich budeme ptát na jejich anamnézu,“ upřesnila lékařka.

V areálu karlovarskéa chebské nemocnice budou v nejbližší době postaveny takzvané odběrové stany. „Co se týče sokolovské nemocnice, zatím nevíme, kam stan postavíme. Areál sokolovské nemocnice není pro to ideální,“ doplnil krajský rada pro zdravotnictví Jan Bureš. Ten vyjednává v současnosti o pořízení odběrových soustav do těchto stanů. „Řešíme poslední detaily. Například i to, jak budou do stanů najíždět auta. Musíme myslet také na to, že ke stanům se musí dostat i záchranná služba. Také jednáme o umístění dvou kontejnerů – buněk, které budou sloužit jako zázemí odběrových stanů,“ poznamenal Bureš.

Podle něho už všichni zdravotníci v prvních liniích obdrželi respirátory. O nákupu dalších se jedná. Horší je to s rouškami. „Stát čeká na zásilku s osmi miliony. Stát by měl také říci, jak se budou distribuovat mezi lidi. Myslím si, že nejideálnějším řešením by bylo je rozvést na obce,“ uvedl radní.

Do kraje včera přišlo také 3 000 rychlotestů na přítomnost koronaviru. „Předpokládáme, že bychom je ve čtvrtek mohli začít používat. Jak to bude v praxi, se musí dohodnout nemocnice s hygienou. Právě hygienik totiž určí, kdo na rychlotest půjde,“ uzavřel radní.