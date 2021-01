Karlovarský kraj premiér kritizoval, že je v boji proti covidu i v očkování nejhorší v republice. Mohl byste jeho vyjádření okomentovat?

Netuším, podle čeho tak premiér hodnotí. Můžeme být posuzováni podle toho, zda vyočkujeme státem dodané vakcíny. To děláme beze zbytku, naopak žádáme vakcín více, protože nám to kapacity umožňují. U počtu vakcín jsme však zcela odkázáni na rozdělování ze strany státu, jiným způsobem je opatřit nelze. Uvítal bych proto spíše sebereflexi premiéra a realistickou informaci, jak se k této situaci, za niž nenese odpovědnost nikdo jiný než vláda, postaví. Vyjádření premiéra bylo nezodpovědné, bez věcné podstaty a bylo zpochybněním maximálního nasazení všech zdravotníků a dalších složek, které se současnou situaci snaží s vypětím všech sil zvládat.

Přihlásit se v pátek 15. ledna do systému, který se rozjížděl a měl seniorům nad osmdesát let přidělit registraci a následnou rezervaci na očkování, nebylo téměř možné. Nicméně vím, že někomu se to podařilo. Mají se tedy senioři ještě snažit, když podle informací nemá Karlovarský kraj dostatek vakcín?

Je třeba oddělit registraci a rezervaci termínu. Registrovat se určitě mají nadále všichni spadající do kategorie seniorů 80+, bohužel stávající termíny kryté vakcínou jsou obsazeny. Budeme volné termíny přidávat, jak nám to potvrzené dodávky vakcín dovolí, a budeme se snažit tyto informace ventilovat všemi dostupnými informačními kanály.

Kdo patří do prioritní skupiny, která si už očkováním prošla? Podle našich informací jsou proočkováni hasiči a strážníci v Sokolově, zatímco některé domovy pro seniory na očkování stále čekají.

Do prioritní skupiny patří zdravotníci v nemocnicích a COVID centrech, ambulantní specialisté a praktičtí lékaři, složky IZS včetně hasičů, kteří pomáhají v nemocnicích a v odběrových místech, dále očkováním procházejí příslušníci městských policií zajišťující provoz u odběrových míst a další, kteří jsou pracovně přímo v kontaktu s covidovým rizikem. Zároveň očkujeme seniory v pobytových zařízeních prostřednictvím našeho mobilního týmu. Část klientů v těchto zařízeních již naočkována je, konkrétně v minulém týdnu to byli klienti a zaměstnanci DOZP Radošov, DZR Oáza klidu Loučky, DPS Hranice a DPS Pernink. Další očkování v domovech pro seniory je naplánováno v následujících dnech – Květinka Ostrov, DZR Matyáš Nejdek, DPS Lázně Kynžvart a Kazdův Dvůr.

Jste vy sám už očkován?

Naočkován nejsem, myslím, že moje věková skupina přijde na řadu mnohem později, na jaře, možná až v létě.

Zaznamenal jste kolem sebe nějakou protekci v očkování?

S protekcí jsem se u nás v regionu nesetkal, z mého pohledu je nepřípustná.

Kdo vakcíny rozděluje a kdo kontroluje, zda je skutečně obdrží ti, komu jsou v první fázi určeny?

Vakcíny rozděluje a kontrolu nad jejich distribucí k prioritním skupinám tak, jak to určuje státní vakcinační strategie, má krajská koordinátorka pro očkování.

Bývalý hejtman Petr Kubis (ANO) tvrdí, že je čas vrátit se ke slušné a věcné komunikaci, nekritizovat vládu na sociálních sítích a místo toho vrhnout všechny síly a energii do smysluplné práce pro lidi v kraji. Proč dříve komunikace fungovala a nyní ne? ptá se a nabízí současnému vedení kraje poskytnout maximální pomoc svou i ostatních kolegů z hnutí ANO při řešení pandemie. Přijmete tuto nabídku?

S panem Petrem Kubisem jsem hovořil a ptal se ho na konkrétní oblasti, kde komunikace nefunguje. Jsem v denním kontaktu, telefonickém či korespondenčním, s ministrem zdravotnictví Janem Blatným, komunikuji také s národním koordinátorem lůžkové péče profesorem Vladimírem Černým. Běží on-line komunikace s centrálním dispečinkem i krizovým štábem, s armádou kvůli jejich posilám v našich zdravotnických zařízeních. Petr Kubis nevznesl konkrétní věci, kde komunikace nefunguje, nebo zmínil přímou linku s ministrem zdravotnictví, která je však denně aktivní, jak uvádím výše.