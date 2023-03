Sto a jednoho netopýra v areálu zámku Valeč napočítal letos v únoru při pravidelném zimním sčítání Přemysl Tájek z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.

Netopýr. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Antonín Hříbal

"Byli mezi nimi jeden velký, jeden vodní a večerní, dva ušatí, devět dlouhouchých, 37 černých, 50 hvízdavých. Máme radost, že se našim váženým sousedům v zámeckém areálu daří," uvedla Markéta Petrová z Valečského týdeníku.

Tak zvané pivovarské sklepy v zámeckém parku jsou podle ní největším zimovištěm netopýrů v Doupovských horách. "Věděli jste, že se netopýří dožívají nestandardně vysokého věku? Například u jednoho netopýra velkého byl prokázán věk 37 let, což je v porovnání s jinými stejně velkými savci naprostý unikát," dodala Markéta Petrová.

Pro pozorování těchto fascinujících tvorů si mohou zájemci v místním infocentru a kavárně Prádelna zapůjčit ultrazvukové detektory. Vhodná doba je podle odborníků od jara do podzimu přibližně půl hodiny před západem slunce až hodinu po západu.

Soused netopýr

Ve starých pivovarských sklepích, zbudovaných pod zámeckým parkem zřejmě na přelomu 17. a 18. století, každoročně zimují ve velkých počtech netopýři černí a hvízdaví, pravidelně tu bývají zastiženi také netopýři ušatí, velcí, vodní, řasnatí, dlouhouší či večerní. Několik menších zimovišť tvoří sklepy pod samotným zámkem a správní budovou. V letním období je pro netopýry atraktivním místem především zámecký park. Při výzkumu zde bylo za jedinou noc odchyceno až 70 jedinců mnoha druhů, zjištěn tu byl i jeden z nejvzácnějších a nejméně prozkoumaných druhů v ČR, netopýr velkouchý.

Zdroj: sousednetopyr.cz

Netopýři jsou dlouhověcí, mohou se dožít až 40 let. Do osvědčeného úkrytu se každoročně vracejí, stejný Ilustrační foto.Zdroj: Archiv Deníkusklep, půdu či strom mohou využívat po celá desetiletí. Zároveň jsou však zranitelní – mají nízkou rozmnožovací schopnost, a pokud úkryt zanikne, znamená to pro místní populaci významnou ztrátu. Z tohoto důvodu jsou netopýři chráněni zákonem. Při opravách budov, zabezpečování podzemních prostor, ale také při kácení stromů je velmi důležité postupovat ohleduplně a zachovat pro netopýry vhodné podmínky. Zimujícím netopýrům je třeba zajistit klid a nerušit je. Pivovarské sklepy byly šetrně staticky zajištěny v roce 2009 a v současnosti o tuto cennou lokalitu ve spolupráci se správou zámku pečují pracovníci AOPK ČR ze Správy CHKO Slavkovský les. Zdroj: zamek-valec.cz