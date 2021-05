Podle plzeňského biskupa Tomáše Holuba za změnami stojí dva hlavní důvody. Jednak je v diecézi nedostatek uchazečů o kněžské povolání, vysvěcený bude v nejbližší době pouze jeden kandidát, a jiní uchazeči nejsou. „Jednak se vracejí někteří duchovní a přicházejí také nové posily,“ doplnil biskup. Například dva nováčci se přistěhují ze Slovenska. Jsou to Patrik Koval, který se stane farním vikářem v Ostrově, a Bohumír Ďungel, jenž bude působit ve Žluticích na Karlovarsku.

Právě tam vznikne nová komunita, kde budou žít tři kněží. „Tento model se nám osvědčil v Plasích, kde je komunita oblátů a společně má na starosti velkou oblast. Nechceme, aby duchovní byli sami jako poustevníci někde na zapomenuté faře,“ uvedl Holub s tím, že v tomto trendu budou pokračovat. Podle něj už pomalu přestává platit, že každá ves či městečko mají svého kněze. Lidé proto musejí na mše častěji dojíždět. Třeba v Chebu nebo Toužimi se věřící domlouvají a seniory nebo ty, kteří neřídí, autem svezou.

Nejvíce změn se odehraje na Domažlicku. Przemyslaw Ciupak odchází ze Kdyně a Mrákova a jde do Staňkova. Na jeho místo nastoupí z brněnské diecéze Karel Adamec. Wojciech Pelowski zůstane pouze v Kolovči a stane se nemocničním kaplanem v Domažlicích. Miroslav Dítě opouští Holýšov a Stod a nahradí ho františkán Šebestián Pavel Smrčina. Tomu ještě pomůžou dva kolegové Jan Nepomuk Svoboda a Marek Jan Vilímek. Do okresního města přijde posila v podobě Janusze Romanského, jenž dosud fungoval jako administrátor ve Spáleném Poříčí. Teď bude pomáhat v Domažlicích a zároveň Poběžovicích. Petr Bednář, žijící na faře v Kolovči, se přesune do Štěnovic.