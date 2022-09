Každý soutěžní tým pekl prase dle své receptury, přidával různé pochutiny, aby příchozí co nejlépe pohostil. Týmy byly rozdělené do tří skupin, vždy po pěti. Návštěvníci dostali kartičku, na které bylo vždy dané, od kterých pěti týmů mohou ochutnat. Poté udělovali body. „Lidé tak sami hodnotí a rozhodují o vítězi. Sice to zde úplně není o vítězství, rivalita mezi týmy ale samozřejmě panuje. Je to hlavně o pohodě a zábavě a pochutnání si. Jsem rád, že týmy jsou schopné přijet a upéct tak skvělé pochoutky,“ uvedl starosta.

Už od samého počátku se akce jako soutěžící účastní i Vladimír Veinfurter z Nezdic, který se dá říci, že už je v pečení profík. „Peču prasata již dvacet let. Držím se stále svého receptu, hlavně co se týče koření. Používám jen české koření, žádné sladké ani navoněné, ale jen klasické jako je paprika a podobně. Připravit prase, naložit ho, to je dřina, pečení už je pak na tom to nejlepší, to už si každý užívá,“ prozradil Veinfurter, který přiznává, že už pečení bere jako koníček a vychovává si svého nástupce. A bylo vidět, že i jeho recept chutnal, jelikož u stánku stála neustále fronta.

Klatovští modeláři vystoupali patnáctkrát na pódium

Návštěvnost i počet zúčastněných týmů je rok od roku vyšší, ale starosta se nebrání dalšímu navyšování a dokonce má i jeden plán. „Hartmanice se opět naplnily, je skvělé, že se tradice drží, je znát, že už se mistrovství dostává do povědomí. Uvidíme, jaká bude odezva na letošní ročník, ale myslím si, že by si akce zasloužila ještě navýšení a byl bych rád, kdybychom se zapsali třeba do knihy rekordů,“ uzavřel Valdman.

V Hartmanicích se utkaly týmy z Plzeňského, Karlovarského i Jihočeského kraje, nejvzdálenější byl z Krušných Hor, druhý z Jindřichova Hradce.

Jako nejlepší vybrali návštěvníci čuníka od týmu Klatovští špekouni, druhé místo získaly jihočeské Hartmanice a třetí Nezdičtí jezevci.