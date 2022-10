Velké změny zřejmě nastanou po letošních komunálních volbách v Jáchymově. Jak už Deník informoval, vyhrála zde totiž dosavadní opozice a současný starosta Bronislav Grulich kandidující za VpJ s podporou hnutí Vpk se ani nedostal do zastupitelstva. V patnáctičlenném zastupitelstvu získal nejvíce mandátů Jáchymov v obrazech (JvO) s lídrem Michalem Balážem, a to pět. Koalici utvoří s uskupením Náš Jáchymov, kde lídrem byla Lada Baranek. Redakci to potvrdil jednička JvO Baláž, učitel na Střední průmyslové škole v Ostrově, který má ambice stát se starostou.